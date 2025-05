Rho. La scuola Franceschini alla fase nazionale del progetto Tutti in Goal

Vinte le finali regionali, ha rappresentato la Lombardia a Salsomaggiore Terme

(mi-lorenteggio.com) Rho, 29 maggio 2025 – La secondaria di primo grado Franceschini di via Tevere ha rappresentato con orgoglio la Regione Lombardia alla fase nazionale del progetto “Tutti in Goal”, promosso dalla FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio nell’ambito del programma educativo “Valori in Rete”, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Dopo aver vinto la fase regionale disputata a Pavia il 9 aprile, la scuola rhodense ha ottenuto l’accesso alla fase finale, che si è svolta a Salsomaggiore Terme dal 20 al 24 maggio 2025.

Il progetto “Tutti in Goal” promuove l’inclusione, la collaborazione e la parità di genere attraverso il calcio a 5 misto, con squadre composte da 5 ragazzi e 5 ragazze. L’istituto comprensivo Franceschini ha partecipato con un gruppo selezionato di studenti, accompagnati dal professor Salvatore Donato, e dalla professoressa Elena Greborio.

Un’altra scuola lombarda era in gara per l’altro progetto parallelo “Ragazze in Gioco”, torneo di calcio a 5 femminile, si tratta della “Leonardo da Vinci” di Cornaredo. Le due squadre lombarde hanno vissuto fianco a fianco l’intera esperienza, creando forti legami di amicizia e collaborazione. Ragazzi e ragazze si sono sentiti parte di un’unica delegazione lombarda, sostenendosi a vicenda e condividendo momenti di confronto, gioco e festa.

La scuola Franceschini si è classificata al quinto posto nella classifica nazionale, l’esperienza è stata un’occasione preziosa di crescita personale, educazione al rispetto e alla cittadinanza attiva.

“I nostri alunni – spiegano i docenti coinvolti – hanno partecipato anche ad attività formative, momenti ricreativi, e al “Terzo Tempo”, evento serale nel centro di Salsomaggiore durante il quale ogni regione ha allestito uno stand con prodotti tipici locali, in uno spirito di festa, scambio e inclusione. Tutto questo è stato possibile grazie al nostro dirigente scolastico Vito Russotto e della nostra DSGA Roberta Marcuccio ma soprattutto, della vicepreside Eloisa Incardona, che ci ha accompagnati e supportati in ogni fase: dalla pianificazione, allo sviluppo organizzativo, fino agli aspetti economici che hanno permesso di realizzare concretamente questo progetto”.

Il Sindaco Andrea Orlandi, l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi e l’intera Amministrazione comunale si complimentano con i giovani studenti della scuola secondaria di primo grado di via Tevere e i loro docenti per questa significativa esperienza.