(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 29 maggio 2025 Intorno alle ore 11.45, in via Glicini, un 30enne, per indagini in corso, è stato raggiunto dal un proiettile alla schiena. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e un’ambulanza, che ha trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale Humanitas.

Redazione