TRENI MILANO-MALPENSA: PER L’ESTATE PIÙ COLLEGAMENTI NOTTURNI

Con l’orario estivo, più corse per Arona nei festivi; da settembre nuovi collegamenti sulle linee S13, Milano-Porto Ceresio, Milano-Novara, Milano-Locarno

Proseguono anche nella seconda parte del 2025 i lavori infrastrutturali

che interessano importanti snodi della rete ferroviaria lombarda

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 maggio 2025 – Per l’estate più collegamenti notturni fra Milano e l’Aeroporto di Milano Malpensa e più corse verso Arona e il Lago Maggiore nei festivi; da settembre un potenziamento del servizio per Pavia, Varese e Porto Ceresio, Novara, il Ticino e Locarno.

Sono alcune delle novità previste dal nuovo orario di Trenord, che a partire da giugno vedrà progressivi potenziamenti del servizio, a beneficio dei flussi estivi e in vista della ripresa. Complessivamente, l’offerta ferroviaria prevedrà oltre 2300 corse al giorno. La funzione ricerca orari su sito e App Trenord è aggiornata con le modifiche.

I potenziamenti dell’offerta

In particolare, dal 15 giugno sulla linea Milano Porta Garibaldi-Gallarate-Arona nei festivi saranno aggiunte otto corse; sulla Milano-Treviglio-Cremona nei feriali dal lunedì al venerdì due corse Cremona-Treviglio – una la mattina e una la sera – prolungheranno la corsa da e per Milano; collegheranno direttamente Crema e Treviglio.

Dal 28 giugno sarà potenziato il collegamento aeroportuale Milano-Malpensa in orario serale e notturno. In particolare, sulla linea Milano Centrale-Malpensa T2 fra le 20 e mezzanotte l’offerta sarà incrementata con sei corse, fino a offrire un treno ogni 30 minuti, invece che ogni ora.

Inoltre, sulla linea Milano Cadorna-Malpensa T2 sarà esteso l’orario del servizio nei giorni pre festivi e nei festivi: da Milano, la prima corsa verso Malpensa partirà alle 3.27 invece che alle 4.27; da Malpensa, l’ultima corsa in direzione Milano partirà alla 1.50, invece che alla 1.20. Questo potenziamento, messo in campo per rispondere alle esigenze dei flussi di viaggiatori nel periodo estivo, sarà in vigore fino al 28 settembre.

Dal 15 settembre, in vista della ripresa, saranno aggiunte alcune corse su diversi collegamenti. In particolare, sarà esteso l’orario del servizio sulla linea S13 Pavia-Milano-Garbagnate Milanese con l’aggiunta di due corse: 24381 Milano Bovisa Politecnico 22.55-Pavia 23.51 e corsa 24386 Pavia 23.39-Milano Bovisa Politecnico 00.35.

Prolungherà il servizio serale anche la linea Milano-Varese-Porto Ceresio: sarà introdotta la nuova corsa 2580 Milano Porta Garibaldi 21.32-Varese 22.24 e la corsa 2581 Porto Ceresio 21.16-Varese 21.36 prolungherà il viaggio fino a Milano Porta Garibaldi, dove arriverà alle 22.28.

Sui collegamenti transfrontalieri fra Milano e Locarno sarà anticipato l’avvio del servizio la mattina, con l’attivazione di due nuove corse sulla linea RE80: una in partenza da Chiasso alle 4.31 verso Milano Centrale, dove arriverà alle 5.17; una in partenza da Milano Centrale alle 5.43 in direzione Locarno, dove arriverà alle 7.38. Sulla linea S11, due corse che oggi hanno origine e destinazione a Chiasso prolungheranno il percorso in Ticino: la corsa 25083 Chiasso 21.43-Milano Porta Garibaldi 22.51 avrà origine da Biasca alle 20.25; la corsa 25086 Milano Porta Garibaldi 23.09-Chiasso 00.20 prolungherà la corsa fino a Bellinzona, dove arriverà alla 1.26

Sulla Milano Cadorna-Novara Nord sarà aggiunta una corsa per il rientro da Milano la sera, con partenza da Milano Cadorna alle ore 19.17 e arrivo a Novara Nord alle 20.25; la linea arriverà a offrire un treno ogni 30 minuti dalle 16.47 alle 19.47.

Sulla Brescia-Cremona sarà potenziata l’offerta nei festivi, con l’aggiunta di otto nuove corse.

I cantieri estivi

Nei mesi estivi su diverse linee lombarde prenderanno il via importanti lavori di potenziamento e manutenzione. Gli interventi definiti dai gestori delle infrastrutture, necessari per modernizzare le linee e ottimizzare la circolazione dei treni, determineranno interruzioni e rimodulazioni del servizio.

Le informazioni sui cantieri in programma sono disponibili al link: https://www.trenord.it/news/cantieri/. Sulla pagina sono progressivamente pubblicati gli aggiornamenti relativi alle soluzioni di viaggio per i viaggiatori.

Da settembre, al termine dei lavori estivi, come previsto dalla normativa in caso di rinnovo dell’infrastruttura, la piena velocità nelle tratte interessate dai lavori dovrà essere raggiunta gradualmente. Per questo motivo, per un periodo transitorio, è previsto un aumento dei tempi di viaggio. Inoltre, in diversi punti della rete prenderanno il via ulteriori lavori, che potranno causare rallentamenti e maggiori tempi di percorrenza su alcune linee.