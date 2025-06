2 GIUGNO: ‘IL GIGANTE’, MENU’ TRICOLORE NEL SEGNO DEL MADE IN ITALY E A SOSTEGNO DELLE NOSTRE IMPRESE

La proposta del gruppo della Grande Distribuzione che conta 70 punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 giugno 2025 – Un menù tricolore all’insegna della Festa della Repubblica e del made in Italy. La proposta arriva da ‘Il Gigante’, catena della grande distribuzione (una settantina di punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia) che, anche in vista di una giornata caratterizzata dalle alte temperature, invita a consumare un pranzo leggero improntato sui colori che contraddistinguono la Repubblica Italiana e a sostegno delle nostre imprese. E, allora, ecco il verde delle insalate della Lombardia, il bianco delle burratine pugliesi e il rosso delle ciliegie emiliane di Vignola. E, poi, una torta tricolore, sempre basata su produzioni italiana, con kiwi, panna montata e fragole.“Guardando più in generale al panorama economico e alle difficoltà che in molti si trovano ad affrontare – commenta Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione de ‘Il Gigante’, nel ricordare l’apertura dei punti vendita in occasione del 2 giugno – è quanto mai importante puntare sui prodotti di casa nostra. Tra annunci di dazi e incertezze internazionali, la migliore risposta che tutti possiamo dare è quella di puntare sul made in Italy”.

Redazione