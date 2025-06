Adamello. Ritrovato sotto il Carè Alto il corpo di Aziz Ziriat

(mi-lorenteggio.com) Trento, 1 giugno 2025 – È stato ritrovato ieri, sabato 31 maggio, il corpo di Aziz Ziriat, l’uomo di 36 anni di Londra disperso nel gruppo dell’Adamello (val Rendena) dallo scorso gennaio. Ziriat si trovava assieme al suo compagno di escursione Samuel Harris (35 anni) nella zona del Carè Alto, all’interno del gruppo dell’Adamello, nei giorni di Capodanno. L’allarme era partito quando i due non avevano preso il volo di ritorno, lo scorso 6 gennaio; la loro ultima comunicazione risaliva al 1 gennaio, quando si trovavano al bivacco Dosson in val San Valentino. Le ricerche avevano coinvolto numerosi operatori del soccorso alpino e speleologico del Trentino, dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, Nu.Vol.A.. Il corpo di Harris era stato rinvenuto l’8 gennaio, sotto la neve, ai piedi di un salto di roccia, alla base della parete sud del Carè Alto. Le ricerche si erano poi protratte per diversi giorni, senza però dare esito positivo.

Ieri il corpo di Ziriat è stato rinvenuto durante una ricerca condotta da tre soccorritori della stazione del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino Val Rendena – Busa di Tione e da una unità cinofila della Guardia di Finanza. Gli operatori, portati in quota in mattinata dall’elicottero, hanno perlustrato e bonificato la zona circostante al luogo dove era stato ritrovato Harris, percorrendo quindi tutto il canale che conduce fino in fondo alla vallata. Questa prima ricerca ha dato esito negativo. I soccorritori si sono quindi calati lungo la parete sotto la base del pendio, dove finalmente il cane ha segnalato il corpo del disperso in un anfratto roccioso, dove era stato coperto dalla neve. Qui, alla testata della valle di Conca e alla base delle pareti, sulla verticale del primo ritrovamento ma ad una distanza di quasi 1000 metri, 400 metri di dislivello più sotto, i soccorritori hanno così trovato il corpo di Aziz Ziriat. Ottenuta l’autorizzazione delle autorità giudiziarie alla rimozione della salma, i resti di Ziriat sono stati portati in elicottero al campo sportivo di Spiazzo Rendena dove era in attesa il carro funebre. Comunicazione del ritrovamento è stata data immediatamente anche ai famigliari dell’escursionista.

Il capo stazione della stazione di soccorso alpino e speleologico Val Rendena Busa di Tione ringrazia i soccorritori intervenuti durante le lunghe ricerche in inverno e adesso, la Guardia di Finanza, il nucleo elicotteri e i Vigili del Fuoco e tutte le realtà che hanno operato a sostegno.