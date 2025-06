Festa della Repubblica italiana e, a Roma, con la sfilata sui Fori imperiali: il programma

(mi-lorenteggio.com) Roma, 1 giugno 2025 – Sono trascorsi 79 anni da quel 2 giugno 1946, quando, attraverso un referendum, per la prima vota a suffragio universale, l’Italia scelse di diventare una Repubblica democratica.

Un anniversario che sarà celebrato con la tradizionale Festa della Repubblica italiana e, a Roma, con la sfilata sui Fori imperiali.

Le celebrazioni, come di consueto, si apriranno con la deposizione di una corona di alloro al Sacello del Milite ignoto da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sotto al Tricolore disegnato in cielo dal passaggio delle Frecce tricolori dell’Aeronautica militare. Alla cerimonia, tra le alte cariche dello Stato, sarà presente anche il capo della Polizia Vittorio Pisani.

Ad accompagnare il Presidente della Repubblica, nel percorso che dal palazzo del Quirinale lo condurrà all’Altare della Patria, saranno le donne e gli uomini di tutte le Istituzioni dello Stato. Tra questi saranno presenti anche 42 poliziotti del Reparto mobile di Roma. Alla base della scalea di piazza Venezia, invece, il Capo dello Stato riceverà gli onori da una brigata interforze, all’interno della quale sarà schierato un plotone di 30 poliziotti allievi viceispettori dell’Istituto di Nettuno.

Alle 10.00 circa, dopo la rassegna delle truppe da parte del presidente Mattarella, la Rivista su via dei Fori Imperiali verrà aperta dai labari delle associazioni combattentistiche e d’arma tra i quali sarà presente il Medagliere dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato, custode dei valori difesi con la vita dai tanti poliziotti che hanno lottato per la libertà e per la democrazia.

Successivamente, insieme ai Gruppi sportivi delle Forze armate e di polizia sfileranno gli atleti paralimpici e olimpici delle Fiamme oro della Polizia di Stato, che con il loro esempio contribuiscono a diffondere i valori della legalità, del rispetto e dell’inclusione attraverso lo sport.

La Polizia, poi, aprirà il IX settore dedicato alle rappresentanze di tutte le componenti armate e non dello Stato impegnate nell’area della sicurezza, delle emergenze e della cooperazione.

Il dirigente superiore della Polizia di Stato Lucia De Lemmi, unica donna a comandare un settore quest’anno, sarà alla guida del IX settore, seguita dalla della Banda musicale e dalla Bandiera della Polizia di Stato, decorata quest’anno, in occasione del 173° anniversario della fondazione, con la Medaglia d’oro al Merito civile per il contributo dato durante la guerra di Liberazione, dove a morire furono 164 poliziotti.

A completare lo schieramento della Polizia di Stato saranno tre compagnie. La prima sarà composta da commissari, alcuni dei quali sfileranno in abiti civili con indosso la sciarpa Tricolore, simbolo dell’Autorità di Pubblica sicurezza, altri invece indosseranno l’uniforme storica della Scuola superiore di Polizia dove stanno frequentando il corso di formazione. A seguire ci saranno due compagnie di allievi viceispettori del 19° corso di formazione attualmente in atto presso l’Istituto per ispettori di Nettuno (Rm). Sia i commissari che i viceispettori, a breve raggiungeranno le sedi di servizio e saranno destinati a garantire la sicurezza e ad operare al servizio dei cittadini.

Chiuderà infine il IX settore una rappresentanza dei mezzi della Polizia di Stato, con l’iconica Lamborghini Huracan, due volanti Alfa Romeo Tonale, un pickup Ford Ranger e un Land Rover Defender in uso ai reparti speciali e 12 moto BMW della Polizia stradale.

In ultimo, preceduti dal comandante e dallo Stendardo nazionale, concesso nel 1965, concluderanno la parata le amazzoni e i cavalieri del Reparto a cavallo della Polizia di Stato che su cavalli di razza murgese sono normalmente impiegati in servizi di prevenzione e controllo del territorio, ordine pubblico e rappresentanza.

Tre elicotteri della Polizia di Stato, AW139, impiegati per il controllo del territorio e in servizi di ordine pubblico nonché nel supporto aereo in caso di calamità, sorvoleranno i Fori Imperiali insieme ai mezzi aerei delle altre forze di Polizia e forze armate.

A chiudere la cerimonia, nel cuore della Capitale, sarà lo spettacolare lancio dei paracadutisti del reggimento “Folgore” che porteranno a terra un Tricolore di oltre 200 metri quadrati. All’arrivo, la Bandiera sarà issata da un reparto interforze, con all’interno 2 poliziotti, che intonerà l’Inno d’Italia per gli onori finali al Presidente della Repubblica.

Le celebrazioni proseguiranno anche nel pomeriggio. Alle 16.00 circa, avrà inizio il concerto presso i Giardini del Quirinale, organizzato dalla Presidenza della Repubblica per condividere i valori del 2 giugno con le associazioni di volontariato che si prendono cura dei più deboli. A suonare sarà un’orchestra interforze. Tra i musicisti saranno presenti 9 orchestrali della Banda musicale della Polizia di Stato

In occasione dell’apertura delle porte di Palazzo Chigi ai cittadini, infine, la Banda musicale della Polizia di Stato si esibirà in un concerto, a partire dalle ore 17.00 circa, allietando i cittadini e i turisti presenti.