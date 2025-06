Morta Patrizia Bedori, ex consigliera comunale M5S di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 giugno 2025 – E’ morta Patrizia Bedori,62 Ann, fra i fondatori del Movimento 5 stelle milanese, ex consigliera comunale brevemente candidata a sindaco nel 2016, quando vince le ‘primarie’ pentastellate salvo poi ritirarsi e lasciare il posto a Gianluca Corrado.

Consigliera comunale dei 5 stelle si è poi ricandidata nel 2021 con la lista Milano in comune.

Era malata da tempo ed è stata lei stessa a dare l’annuncio su Facebook ad aprile dopo essere stata dimessa dall’ospedale: “la diagnosi è stata netta, sono dovuti alla mia principale malattia, il linfoma ha ormai preso il sopravvento.

Mi hanno dimesso con un foglio con cui viene prescritta l’assistenza domiciliare per cure palliative”.



Redazione