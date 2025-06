Super podio casalingo per DL Racing a Monza nel Super Trofeo

Segù-Locanto sono grandi protagonisti nel secondo round del monomarca internazionale e sulla Lamborghini Huracan ST Evo2 regalano al team milanese la piazza d’onore di gara 1, mentre forti segnali di crescita arrivano anche dalla categoria LC con diverse top-5. E ora Spa

(mi-lorenteggio.com) Monza, 1°giugno 2025. Fa festa DL Racing alla luce del round casalingo del Lamborghini Super Trofeo Europa andato in scena a Monza nel weekend. Una tappa casalinga particolarmente sentita dal team milanese, capace di costruire le condizioni ideali per centrare il primo podio stagionale nel prestigioso monomarca internazionale, per merito di Luca Segù e Diego Locanto. L’exploit del 25enne driver comasco e del pilota e team principal della stessa DL Racing, tuttavia, non è l’unico segnale a indicare la direzione giusta intrapresa dalla squadra, soddisfatta anche per la decisa crescita degli altri alfieri della scuderia impegnati nel Tempio della Velocità, che conquistano i migliori piazzamenti personali del 2025 nella categoria LC (Lamborghini Cup). Al via del fine settimana al volante della Lamborghini Huracan ST Evo2 che DL Racing schierava in partnership con HC Racing, Segù-Locanto sono stati protagonisti di vertice fin dalle prove libere di venerdì, piazzando poi la “zampata” sabato in qualifica e in gara 1. Scattati dalla seconda fila dello schieramento di partenza, nella prima corsa in programma l’equipaggio ha concluso al secondo posto sul podio di classe Pro-Am, terzo assoluto. L’obiettivo non è stato replicato in gara 2, condizionata principalmente dalla bandiera rossa che ha interrotto sul più bello le qualifiche di Locanto, ma, pur nel traffico, i due hanno comunque saputo rimontare numerose posizioni fra le 40 “Lambo” al via, concludendo il fine settimana brianzolo con una positiva top.5 in quinta posizione.

Oltre alla vettura numero 72 di Segù-Locanto, a Monza DL Racing ha schierato ulteriori quattro Lamborghini, tutte iscritte in categoria LC (Lamborghini Cup) e in partnership con Krypton Motorsport. Al volante una serie di gentlemen drivers sempre più inseriti nella squadra e convincenti al volante, nonostante la relativa esperienza, in particolare di alcuni. Davvero incisiva la gara 1 di Francesco Turzo, che dopo l’esordio assoluto di Le Castellet marca il “best finish” stagionale rimontando da nono in partenza a quarto al traguardo. Il pilota pugliese si è poi dovuto arrendere in gara 2 in conseguenza di un contatto. Sempre in gara 1, un’altra top-5 è targata Philip Tang. Il pilota originario di Hong Kong ha infatti concluso quinto e poi aggiunto l’ottavo posto di gara 2, mentre è quasi stato percorso “inverso” per l’equipaggio formato dal connazionale Ka Hing Tse e il vietnamita Chan Chi Chung, ottavi in gara 1 e poi quarti in gara 2. Infine, positiva rimonta per Cristian Bortolato in gara 2. Il portacolori veneto di DL Racing ha vissuto una difficile gara 1, prendendosi la rivincita nella corsa di domenica, conclusa al sesto posto. E ora sale l’attesa per uno degli appuntamenti più attesi del Lamborghini Super Trofeo, quello che si disputa a fine giugno a Spa nel contesto della leggendaria 24 Ore belga.

Il team principal Diego Locanto dichiara al termine del weekend italiano: “Presentarsi in casa a Monza con cinque vetture al via è già un grandissimo risultato. Un successo che desideriamo ripetere anche in occasione dell’altra tappa italiana a Misano e per le Finali Mondiali. Presentare poi un equipaggio che si classifica terzo assoluto e secondo Pro-Am è un ulteriore successo e faccio i complimenti al mio compagno di abitacolo Luca Segù, che ancora una volta è stato autore di una super prestazione. In lui crediamo molto, sia come pilota sia come uomo-squadra. Ora continueremo a spingere, come dimostrato in gara 2, e siamo contenti anche per la grande crescita mostrata dai nostri gentlemen drivers, che stanno proseguendo bene un percorso nato di fatto da zero pochi mesi fa e che sono riusciti a portare a casa degli ottimi risultati”.

Lamborghini Super Trofeo Europe: 13 aprile Le Castellet; 1 giugno Monza; 28 giugno Spa; 31 agosto Nurburgring; 12 ottobre: Barcellona; 7 novembre Misano. World Finals: 8-9 novembre Misano