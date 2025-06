Best Movie Comics and Games: tutti gli ospiti e il programma della quarta edizione | Milano, 7 e 8 giugno – Superstudio Più

La cultura pop torna protagonista con la quarta edizione di Best Movie Comics and Games, l’evento organizzato da Duesse Media Network con la direzione artistica di Giorgio Viaro (responsabile editoriale Best Movie) e Paolo Sinopoli, che si terrà a Milano sabato 7 e domenica 8 giugno presso gli spazi di Superstudio Più. Due giorni imperdibili tra cinema, serie tv, fumetti, cosplay, videogiochi, giochi da tavolo e gadget per un tuffo nella cultura pop a 360° con anteprime, panel, firmacopie, performance live, proiezioni speciali e incontri con le star.

BEST MOVIE AWARDS 2025: TUTTI I PREMIATI DELLA QUARTA EDIZIONE

Sempre ricchissimo il parterre di ospiti che sul palco del Main Stage saranno premiati con i Best Movie Awards, i premi assegnati da Best Movie a personalità del mondo dello spettacolo che hanno lasciato il segno nell’ultimo anno.

Giovanni Vernia sarà incoronato Personaggio dell’Anno grazie al suo talento comico e alle sue irresistibili imitazioni virali di personaggi tra cui Achille Lauro e Jannik Sinner.

I riconoscimenti al Miglior Attore e alla Miglior Attrice andranno a due volti emergenti del nostro cinema come Elia Nuzzolo, che ha stupito tutti interpretando Max Pezzali nella serie Sky Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 e Mike Bongiorno nella produzione Rai Mike, e Celeste Dalla Porta, una delle più apprezzate rivelazioni del cinema italiano dell’ultimo anno, protagonista del film Parthenope di Paolo Sorrentino.

Due i premiati con l’ICON Award per questa edizione: Bruno Bozzetto, maestro dell’animazione italiana, sul palco con Simone Tempia, coautore della biografia Il Signor Bozzetto – Una vita animata (Rizzoli Lizard), e Carlo Valli, mito del doppiaggio italiano e storica voce italiana di Robin Williams e di numerose altre star hollywoodiane.

Il premio per il Miglior Film andrà a Il ragazzo dai pantaloni rosa, diretto da Margherita Ferri e ispirato alla vera storia di Andrea Spezzacatena, tra i maggiori successi al botteghino dell’ultima stagione.

A ritirare il premio saranno il protagonista Samuele Carrino e il produttore e sceneggiatore Roberto Proia. Il riconoscimento alla Miglior Serie andrà invece a Storia della mia famiglia, dramedy targata Palomar (a Mediawan Company) disponibile su Netflix, alla presenza degli interpreti Eduardo Scarpetta e Cristiana Dell’Anna.

Il Best Movie Award per la Miglior Regia andrà a Gabriele Mainetti, regista visionario del cult assoluto Lo chiamavano Jeeg Robot che con i suoi film ha rinnovato il cinema di genere in Italia fino al più recente La città proibita.

Tra gli ospiti anche Federico Buffa, premiato come Miglior Storyteller in occasione del suo ultimo lavoro Otto Infinito – Vita e Morte di un Mamba, spettacolo prodotto da Imarts che ripercorre la straordinaria vita di Kobe Bryant, leggenda del basket.

Dal mondo del podcast arrivano Fedez e Mr. Marra, incoronati per il Miglior Podcast con il loro Pulp Podcast, capace di mescolare attualità e cultura pop con stile diretto e coinvolgente.

Il premio per il Miglior Doppiatore andrà a Gianluca Iacono, per le sue iconiche interpretazioni tra cui Vegeta in Dragon Ball, sul palco con un’altra voce storica di tanti personaggi, Emanuela Pacotto. Infine, il titolo di Miglior Creator andrà a Fefé “il barbiere del blocco”, celebre per i suoi tagli di capelli itineranti nei quartieri di Milano, trasformati in momenti di ascolto e condivisione.

Saliranno sul Main Stage anche i Lacuna Coil, icone del metal italiano che hanno conquistato il mondo con la loro energia e uno stile unico: Cristina Scabbia, Andrea Ferro e Marco Coti Zelati ritireranno il Nerd Award per celebrare la loro influenza nel mondo della musica e della cultura pop.



L’ARENA COMICS E IL FUMETTO A BEST MOVIE COMICS AND GAMES

Il mondo del fumetto si dà appuntamento a Milano nell’ambito della due giorni di Best Movie Comics and Games. Il programma dell’Arena Comics prende il via sabato 7 con un viaggio nella Taipei degli anni Ottanta tra magia e poesia, con la raccolta The Illusionist on the Skywalk del pluripremiato autore taiwanese Wu Ming-yi, qui trasformati in fumetti da Ruan Guang-min e Sean Chuang, raccontata da Silvia Casini (manga editor e ufficio stampa di Toshokan) e Marco Soncini (project manager di Toshokan). A seguire Giacomo Bevilacqua, papà della celebre striscia a fumetti A Panda piace… inaugura ufficialmente l’edizione 2025, svelando i retroscena del manifesto di questa edizione che porta la sua firma. Spazio poi alla creatività editoriale con l’incontro “Attenti a quei due!” in cui verrà presentata Secop Stories, la nuova collana di Secop Edizioni che sarà curata da Nicola Nocella, sul palco con Claudio Sciarrone. Imperdibile l’appuntamento con Maicol&Mirco per un incontro in cui si parlerà di assurdo, tragico e comico nel quotidiano. Il pomeriggio si infiamma con l’appuntamento dedicato a Dampyr, in occasione del 25° anniversario del tormentato cacciatore di vampiri, celebrato sul palco dal creatore Mauro Boselli e dal disegnatore Nicola Genzianella, e con lo show dal vivo dei mitici I 400 Calci, il magazine online dedicato al “cinema da combattimento”, dedicato a Terminator. Grande attesa per Sara Pichelli, prima illustratrice dell’Ultimate Spider-Man Miles Morales, nonché unica autrice di fumetti italiana ad avere un contratto di esclusiva con Marvel Comics, seguita da un omaggio a Bruno Bozzetto e al suo West and Soda, che compie 60 anni, in compagnia del suo biografo d’eccezione Simone Tempia. A chiudere il programma dell’Arena Comics di sabato 7, un incontro imperdibile con Leo Ortolani e Gabriele Mainetti, tra supereroi, cinema e visioni contemporanee.



Inoltre in collaborazione con Poste Italiane, sabato 7 giugno alle ore 12.00 sul palco dell’Arena Comics, si terrà un evento imperdibile per appassionati di musica, filatelia e cultura pop: la presentazione ufficiale del cofanetto “La canzone italiana 3”, un omaggio esclusivo a Rino Gaetano. Il cofanetto, realizzato in edizione limitata, contiene una prestigiosa litografia di Rino Gaetano, affrancata con il francobollo di Rino Gaetano e bollata con il “bollo primo giorno” di Best Movie, un folder con due cartoline rotonde, affrancate con il francobollo di Sanremo 2025, un francobollo di Rino Gaetano, il Foglietto Sanremo 2020 e il Doppio LP “Istantanee e tabu”. Durante l’evento si svolgerà una speciale cerimonia di bollatura, alla presenza di Simonetta Vercellotti (Direttore della Filiale Milano 1 Città di Poste Italiane), Annamaria Gallo (Responsabile Commerciale Filatelia Macro Area Nord Ovest), Giuseppe De Luca (Referente Territoriale di Filatelia di Milano).



La domenica si apre con un’altra live firmata I 400 Calci, questa volta tutta dedicata a Robocop. A seguire, torna anche GiacomoBevilacqua, che presenta il nuovo libro “A Panda Piace… la sveglia del lunedì”. Tra i tanti protagonisti dell’Arena Comics, inoltre, Neri Marcorè, in dialogo con Michele Masiero e Luigi Mignacco, per un panel dedicato ai 50 anni di Mister No, il leggendario pilota ribelle e irrequieto che ha saputo incarnare lo spirito di libertà e disillusione del dopoguerra, creato da Sergio Bonelli. Si parlerà di cinema e fumetto con la disegnatrice Ilaria Palleschi per raccontare la biografia a fumetti di Buster Keaton, che dialogherà in collegamento con Maurizio Nichetti, che ha curato la prefazione del libro. Gran finale tutto al femminile: Eva Kant e Diabolik protagonisti di due incontri distinti ma connessi. Silvia Ziche e Mario Gomboli, direttore editoriale di Astorina, discutono il fascino di Diabolik attraverso lo sguardo femminile; a seguire Davide Barzi ed Erika De Giglio presentano L’inafferrabile Eva K.,ispirato alla leggendaria compagna di Diabolik creata da Angela e Luciana Giussani per metterne in scena una versione fantasiosa e giovanile. Gli incontri dell’Arena Comics saranno moderati dal giornalista Filippo Mazzarella.

E a proposito di nuvole parlanti, la Scuola del Fumetto di Milano sarà nuovamente presente alla fiera con un’area dedicata a talk e workshop, dove anche gli studenti mostreranno i loro lavori e a realizzeranno disegni di ogni genere su commissione.

ANTEPRIME, OSPITI ICONICI, UN FOCUS SU FANTACALCIO E KINGS LEAGUE, E CHIUSURA CON IL LIVE DELLA REGINA DELLE SIGLE PIU’ AMATE

Sul Main Stage di Best Movie Comics and Games 2025 tornano grandi ospiti e appuntamenti imperdibili. Ospite internazionale di quest’edizione sarà Natalia Tena, volto iconico di Harry Potter, Game of Thrones, The Mandalorian e tra i protagonisti di Il buco 2, Black Mirror e John Wick 4. L’attrice sarà protagonista di un panel dedicato alla sua carriera e di un pomeriggio di meet & greet con i fan. La comicità sarà protagonista assoluta con Rido assai, talk ideato da Luigi Di Capua (The Pills) con Valerio Lundini e Pilar Fogliati, volto di punta del cinema italiano e protagonista del campione d’incassi Follemente: tre voci brillanti a confronto sulla nuova comicità. Il Main Stage sarà anche preso d’assalto dalle incursioni di Nicola Nocella, reduce dal successo de Il maledetto: sarà il “disturbatore” ufficiale della fiera, tra interventi e sorprese dal palco.



Torna anche quest’anno l’appuntamento con una grande anteprima cinematografica: Dragon Trainer, adattamento live-action della celebre trilogia animata diretto da Dean DeBlois, in sarà proiettato in anteprima italiana domenica 8 giugno per poi arrivare nelle sale il 13 distribuito da Universal Pictures. Immancabile anche l’appuntamento con I Criticoni (Marra, Frusciante, Ferrari, Alò), che per l’occasione commenteranno dal vivo, con il pubblico, uno dei capolavori del maestro Hayao Miyazaki, Porco Rosso.

In attesa dell’arrivo in sala, due grandi panel saranno dedicati a Superman (in collaborazione con Warner Bros. Pictures) e Ballerina, lo spin-off di John Wick (in collaborazione con 01 Distribution), con ospiti d’eccezione tra cui Zerocalcare, Leo Ortolani, Giacomo Bevilacqua, Roberto Recchioni e Gabriella Mogu. Inoltre, in occasione dell’uscita di Bambi (Lucky Red), sarà mostrato sul palco il disegno vincitore di un contest per bambini under 10 promosso da Best Movie, insieme a contenuti speciali del film.

Tra le proiezioni in programma anche la quinta puntata di Storyland, la webserie di Raffaele Tamarindo che fonde comicità e dramma attraverso personaggi iconici della cultura pop, doppiati dai loro interpreti originali. L’episodio sarà un omaggio a Robin Williams, con la voce di Carlo Valli. Sarà inoltre presentato con una proiezione speciale Generazione Fumetto, il nuovo documentario diretto da Omar Rashid, prodotto e distribuito da Valmyn, che arriverà nei cinema di tutta Italia dopo l’estate. Al termine della proiezione Zerocalcare, Roberto Recchioni, Giacomo Bevilacqua, Sara Pichelli, Maicol & Mirco, Rita Petruccioli e Leo Ortolani incontreranno il pubblico della fiera in un panel dedicato al film.



Per gli appassionati di Fantacalcio, un evento speciale in collaborazione con FantaLab, con Valerio Airò, Carmelo Russo,Emanuele Giaccherini e altri ospiti. Si aggiunge inoltre al programma l’incontro dedicato al fenomeno Kings League con Zebras FC: la Juventus nella Kings League, alla presenza di Luca Campolunghi (presidente di Zebras FC) e Gianmarco Pino (Brand Manager della Juventus).



Gran finale, come da tradizione, con il concerto della regina indiscussa delle sigle Cristina D’Avena, che torna al festival con uno show rinnovato, che farà cantare generazioni di appassionati cresciuti tra animazione e serialità.



Infine, grazie alla collaborazione con Rai Cinema, la fiera ospiterà una postazione con visori Pico dove il pubblico potrà vivere l’esperienza immersiva Re-Imagine Cabiria, rivisitazione in realtà virtuale del capolavoro del 1914, resa possibile dalle tecnologie più avanzate, tra cui l’intelligenza artificiale e il motore grafico Unreal Engine.



COSPLAY, GIOCHI E IMMERSIONE TOTALE

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico e cosplayer, Best Movie Comics and Games 2025 rilancia in grande stile con due imperdibili contest cosplay. Presentatrici degli appuntamenti saranno due delle cosplayer più amate, Himorta e Mogu Cosplay. Himorta, al secolo Antonella Arpa, è tra le cosplayer più amate e note a livello nazionale e internazionale. Con oltre un milione di follower su Instagram e più di 200 personaggi interpretati, si è affermata come figura di spicco nella community di appassionati di cinema, serie tv, anime e manga, collaborando con realtà quali Warner Bros Discovery e Disney, ed è anche conduttrice di eventi di rilievo nel mondo del gaming, tech e dei cinecomic. Gabriella Orefice, ovvero Mogu Cosplay, prende il nome dal suo primo costume realizzato, il Moguri di Final Fantasy. Da allora si è dedicata ai costumi dei personaggi più disparati, vincendo numerosi premi nazionali e internazionali. Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive e collaborato con software house del calibro di Blizzard e CD Projekt Red. ​​Sabato 7 giugno si terrà la competizione dedicata a tutti i cosplayer di ogni genere: manga, anime, videogiochi, film, serie tv e molto altro. I partecipanti si esibiranno sul palco interpretando i loro personaggi davanti a una giuria d’eccezione composta da Taryn, Red Lily e Kamisama Lisa. Il primo classificato vincerà una PlayStation 5 + Controller DualSense bianco, il secondo classificato una Nintendo Switch OLED bianca + Mario Kart 8 Deluxe + 12 mesi online, mentre il terzo classificato una Tessera cinema Notorious. Domenica 8 giugno sarà invece il turno del contest riservato ai cosplayer ispirati esclusivamente a personaggi di film e serie TV. I partecipanti sfileranno mostrando i propri costumi, che saranno giudicati da Red Lily e Kamisama Lisa. I tre migliori vinceranno un abbonamento a Best Movie e una maglietta illustrata da Zerocalcare. La conduzione della domenica sarà affidata a Mogu.



Al Superstudio Più non mancheranno gli stand dedicati allo shopping con manga, fumetti da tutto il mondo, Funko Pop, action figure, videogiochi, gadget, peluche, t-shirt, carte collezionabili e molto altro. Torna anche il Multiverso Ludico, con un intero padiglione del Superstudio Più riservato al mondo del gioco, in collaborazione con la Casa dei Giochi di Milano. Per due giorni, grandi e piccoli potranno divertirsi con giochi di ruolo, carte collezionabili, boardgame classici e strategici, giochi astratti e versioni giganti. Nell’area Games, curata da HMBLE con la presenza di LolloLacustre, il pubblico potrà partecipare a sfide, giochi e incontri imperdibili: dal Meet&Greet con EnderGirl404 e Nicho_Ganabaru, ai minigiochi a tema anime e manga per coinvolgere la community, fino a Brawl Together, dove il pubblico potrà allenarsi e sfidare i creator preferiti su Brawl Stars. E per chiudere in grande, domenica la Watchparty delle qualifiche europee per le finali di Brawl Stars.

Spazio anche al retrogaming con oltre 50 storici cabinati firmati Arcade Story, direttamente dagli Stati Uniti con titoli cult come Pac-Man, Street Fighter, Mortal Kombat, Donkey Kong, Puzzle Bobble, Asteroids e molti altri, targati Nintendo, Atari, Capcom, Taito e non solo: un’occasione imperdibile per rivivere la magia dei videogiochi anni ’80 e ’90. A Best Movie Comics and Games arriva CSI: Clues Hunt – Gli occhiali di Horatio, escape room parodia ispirata alla celebre serie TV americana, e debutta una nuova area VR, realizzata in collaborazione con Laser Tag Club, che offrirà esperienze immersive e adrenaliniche: Lasergame – Tutti vs Tutti, all’interno di un’arena gonfiabile a forma di labirinto in i giocatori si sfidano armati di fucili laser, e sfide a squadre ambientate in scenari survival con zombie, mondi fantasy con draghi e goblin.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

PREVENDITA ONLINE: 13,90

ABBONAMENTO DUE GIORNI: 25,90

ACQUISTO BIGLIETTI IN CASSA: 16,00

ACQUISTO BIGLIETTI IN CASSA COSPLAYER: 9,90

Per tutti coloro che si presenteranno in biglietteria in cosplay, o portando con sé il costume che indosseranno durante la giornata. Lo sconto sarà applicato per Cosplay integrali (non ha diritto allo sconto un cosplay non completo, ad esempio con solo una parrucca, un cappello di paglia, una maschera, o un’arma). La direzione si riserva il diritto della decisione finale.

ABBONAMENTO IN CASSA: 28,00

INGRESSI GRATUITI – Da ritirare in cassa

Bambini fino a 6 anni

Disabili non autosufficienti con accompagnatore