BrianzAcque, PNRR: dal 16 giugno cantiere a Meda contro la dispersione idrica

Tecnologia innovativa in fascia ferroviaria per un tratto di rete lungo 320 metri. Stimati oltre 2.100 m³ annui di risparmio d’acqua

(mi-lorenteggio.com) Monza, 04 giugno 2025 – Prosegue l’impegno di BrianzAcque per la riduzione delle perdite idriche e la digitalizzazione degli acquedotti, nell’ambito del grande progetto finanziato con fondi PNRR che coinvolge 22 comuni della Brianza.

È in partenza un nuovo cantiere, previsto per lunedì 16 giugno 2025, nella città di Meda: i lavori interesseranno via Trento, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Rho e il civico 74, per una lunghezza complessiva di circa 320 metri di condotta idrica da sostituire.

Il valore complessivo dell’intervento ammonta a 671mila euro (IVA inclusa). L’operazione, che avrà una durata stimata in 90 giorni naturali consecutivi, consentirà secondo le stime di recuperare 5,76 m³ di acqua al giorno, equivalenti a circa 2.102 m³ all’anno di risparmio idrico.

Tecnologia innovativa in ambito urbano. Il tratto di rete interessato si colloca in fascia di rispetto ferroviaria, e per questa ragione il progetto prevede l’impiego di una tecnologia innovativa, già sperimentata in ambito industriale ma inedita nel settore acquedottistico urbano: il sistema a doppio contenimento. Tutti gli elementi della nuova linea – inclusi gli allacci d’utenza e gli organi di regolazione/intercettazione – saranno completamente “incamiciati”, garantendo massima sicurezza, resistenza e controllo delle perdite.

Come per gli altri cantieri PNRR gestiti da BrianzAcque, anche a Meda l’intervento sarà realizzato secondo le modalità operative definite dal settore Progettazione e Pianificazione dell’azienda. È prevista, in accordo con l’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale, l’istituzione del senso unico di marcia (in direzione Seveso), o ove necessario, la chiusura temporanea della strada, con viabilità alternativa.

“Questo intervento – sottolinea BrianzAcque – rappresenta un esempio concreto di innovazione applicata alla rete idrica urbana, con soluzioni tecnologiche avanzate pensate per contesti infrastrutturali complessi. Un passo importante nella lotta alla dispersione e nella modernizzazione del servizio idrico locale”.