LAZZA. LE IMMAGINI DELL’ANTEPRIMA LIVE SOTTO LA MADONNINA DI MILANO DI “LOCURA JAM + OPERA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 giugno 2025 – Il progetto “LOCURA” così come pensato e voluto fin dal giorno 0 da Lazza arriva a compimento: la nuova doppia versione LOCURA JAM + OPERA (Island Records),già disponibile in pre-order, vedrà la luce venerdì 6 giugno.

Le hit di LOCURA cambiano pelle per coronare un sogno artistico che Lazza ha in cantiere da oltre un anno. Che nasce dalla dedizione e dall’instancabile creatività di un artista da oltre 6 miliardi di stream complessivi e 1 Disco di Diamante, 104 Dischi di Platino e 49 Dischi d’Oro nel palmares, e prende forma dal desiderio di coinvolgere e radunare musicisti uniti dalla stessa urgenza espressiva. LOCURA JAM + OPERA nasce dalla rete di collaborazioni che Jacopo ha costruito in oltre 15 anni di carriera: un numero complessivo di oltre 40 musicisti chiamati a prendere parte ad uno dei viaggi musicali più ambiziosi e stimolanti dell’artista milanese.

A partire da Aleksander Zielinski, con cui la scorsa estate, ancora prima che LOCURA fosse fuori e venisse certificato 3 volte Platino, Lazza si è chiuso in studio per la primissima scintilla che ha acceso il progetto. Passo passo, sotto la guida del Maestro che lo accompagna fin dagli esordi, hanno preso forma gli arrangiamenti per pianoforte e voce:

«Con Jacopo abbiamo lavorato in un continuo scambio di idee per dare a ciascuno dei brani un suo carattere, una sua fisionomia. Sfruttando gli effetti del piano -l’estensione, la dinamica, ma anche l’effetto percussivo- abbiamo ottenuto una resa sui brani che ci ha soddisfatti a pieno. Vedere Jacopo gasato mi dava la grinta e la sicurezza di andare avanti» – le parole di Zielinski.

LOCURA JAM e LOCURA OPERA, progetti con lo stesso fuoco creativo ma dall’identità ben distinta, tingono i brani di nuovi colori emotivi accendendo uno spotlight inedito sulle liriche di LOCURA, per offrire al pubblico chiavi di lettura sempre diverse. Il cuore del racconto sta tutto nell’essenza più autentica e viva dell’esperienza musicale: la sinergia che si crea quando si suona insieme, la potenza di un ensemble, quel continuo scambio di emozioni e di istanti condivisi.

LOCURA JAM è il ritorno all’essenza della musica suonata, dove ogni strumento dialoga, si incastra, esplode come in una jam session lunga 7 tracce, con la band di sempre e nuovi musicisti. Gli arrangiamenti sono curati da Claudio Guarcello e Giovanni Cilio; alla batteria Giovanni Cilio; al pianoforte e alle tastiere Claudio Guarcello; alla chitarra Eugenio Cattini; al basso Luca Marchi; alla tromba Nazzareno Brischetto; al sax Marco Scipione; ai cori Laura Djae, Clara Luna Trindade Santos e Evelyn Mormille. L’Orchestra Sinfonica di Milano si unisce all’organico jam nell’intensa 100 MESSAGGI (Jam +Opera).

«Con Jacopo abbiamo iniziato a immaginare di sperimentare la creazione di un disco in studio con la band nel 2023, nel tour dopo Sanremo -il suo primo con la band: per Jacopo è stato illuminante. In quel momento è nata la scintilla che due anni dopo avrebbe portato a LOCURA JAM. Alla base di tutto c’è l’idea di condivisione nella creazione della musica, proprio come quando dici “l’unione fa la forza”. È stato anche un po’ come tornare ai tempi in cui da ragazzi si andava in studio a provare, e insieme si vedeva cosa funzionava e cosa no.

È da queste situazioni che realizzi quanto sia bello chiudersi in studio e tirare fuori delle idee con altri musicisti, farsi ispirare, a maggior ragione di questi tempi in cui si tende un sacco a lavorare da soli» –Giovanni Cilio, co-direzione musicale e batteria.

LOCURA JAM

1.⁠ ⁠ABITUDINE (Jam)

2.⁠ ⁠CERTE COSE (Jam)

3.⁠ ⁠-3 (PERDERE IL VOLO) feat. Marracash (Jam)

4.⁠ ⁠BUIO DAVANTI (Jam)

5.⁠ ⁠GIORNO DA CANI (Jam)

6.⁠ ⁠MEZZE VERITÀ feat. Kid Yugi (Jam)

7.⁠ ⁠100 MESSAGGI (Jam + Opera)

LOCURA JAM è stato registrato a Milano presso Isola Studios da Donato Romano.

A specchio, LOCURA OPERA ne rappresenta la controparte orchestrale: una selezione di 10 tracce rielaborate con arrangiamenti sinfonici inediti, in cui le melodie originali si intrecciano alla potenza evocativa dell’Orchestra Sinfonica di Milano diretta dal Maestro Enzo Campagnoli, che ha realizzato l’Orchestrazione -e già al fianco di Lazza lo scorso anno in occasione di LOCURA OPERA N.1, l’incredibile evento live ai piedi di San Siro per il lancio dell’album.

«Dietro a LOCURA JAM + OPERA c’è un team fantastico formato da professionisti di altissimo livello, ma nulla sarebbe stato possibile senza la visione di Lazza: prima di essere un cantante, Jacopo è un musicista che utilizza l’organo vocale, con un’estrazione classica, e questo è un grande valore aggiunto. In lui riconosco questa grande qualità di partire dal classico per arrivare a hit straordinarie, dietro le quali c’è davvero un pensiero artistico: non c’è solamente l’estro della parte creativa che vive in lui, c’è anche la consapevolezza di sapere che cosa si canta, su quale armonia si va ad appoggiare una determinata melodia.

Jacopo ha avuto il coraggio di mettere insieme e fondere tante belle energie, e devo dire che l’Orchestra è stata davvero felice di essere parte integrante di questo incredibile progetto. Insieme abbiamo contribuito a far nascere una nuova corrente, il rap sinfonico. Quando tante anime viaggiano in un’unica direzione, con talento, con cognizione e con gusto, non può non generarsi un’energia positiva, e questa si riversa poi anche sul pubblico. Già quando mesi fa abbiamo presentato LOCURA fuori San Siro, il pubblico si è esaltato fin dalle prime note perché era una cosa mai vista per quel genere musicale. Zzala è l’unico a farlo in Italia e sono convinto che diventerà sempre più un esempio da seguire» – racconta ilMaestro Campagnoli.

LOCURA OPERA

1.⁠ ⁠OUVERFOURE (Opera)

2.⁠ ⁠CASANOVA feat. Artie 5ive (Opera)

3.⁠ ⁠SAFARI (Opera)

4.⁠ ⁠FENTANYL feat. Sfera Ebbasta (Opera)

5.⁠ ⁠HOT (Opera)

6.⁠ ⁠-3 (PERDERE IL VOLO) feat. Marracash (Opera)

7.⁠ ⁠CERTE COSE (Opera)

8.⁠ ⁠GHETTO SUPERSTAR feat. Ghali (Opera)

9.⁠ ⁠DOLCEVITA (Opera)

10.⁠ ⁠ZERI IN PIÙ (LOCURA) feat. Laura Pausini (Opera)

LOCURA OPERA è stato registrato presso l’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo da Stefano Barzan, con l’assistente alla registrazione Cinzia Guareschi.

In attesa di scoprire l’universo di LOCURA JAM + OPERA, l’estate live di Lazza sta per entrare sempre più nel vivo. Il LOCURA SUMMER TOUR 2025, prodotto da Vivo Concerti, lo porterà il 9 luglio sul palco dello Stadio San Siro di Milano, per la prima volta nella Scala del Calcio, un vero e proprio momento di consacrazione, simbolo di un legame indissolubile tra le sue passioni e la sua città. San Siro è molto più di uno stadio: per Lazza è un sogno coltivato da sempre, un luogo iconico che ha segnato a più riprese il suo percorso, a cui ha duramente lavorato affinché si realizzasse.

Oltre alla grande festa a Lignano Sabbiadoro (UD) il 5 luglio @ Stadio Teghil, il LOCURA SUMMER TOUR 2025 farà tappa nei principali festival dell’estate italiana toccando: Servigliano (FM), il 12 luglio @ No Sound Fest; Roma, il 13 luglio @ Rock in Roma; Genova, il 16 luglio @ Arena del Mare; Catania, il 19 luglio @ Wave Summer Music 2025; Salerno, il 24 luglio @ Salernosounds; Cosenza, il 26 luglio @ Summer Arena; Lecce, l’8 agosto @ Oversound Music Festival; Cinquale (MS), il 10 agosto @ Vibes Summer Festival; Riccione (RN), il 13 agosto @ Versus Festival; Olbia (SS), il 15 agosto @ Red Valley Festival.

Biglietti disponibili su www.vivoconcerti.com. ​​L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

LOCURA SUMMER TOUR 2025

Sabato 5 luglio 2025 | Lignano Sabbiadoro (UD) @ Stadio Teghil

Mercoledì 9 luglio 2025 | MILANO @ STADIO SAN SIRO

Sabato 12 luglio 2025 | Servigliano (FM) – No Sound Fest

Domenica 13 luglio 2025 | Roma – Rock in Roma

Mercoledì 16 luglio 2025 | Genova – Arena del Mare

Sabato 19 luglio 2025 | Catania – Wave Summer Music 2025

Giovedì 24 luglio 2025 | Salerno – Salernosounds

Sabato 26 luglio 2025 | Cosenza – Summer Arena

Venerdì 08 agosto 2025 | Lecce – Oversound Music Festival

Domenica 10 agosto 2025 | Cinquale (MS) – Vibes Summer Festival

Mercoledì 13 agosto 2025 | Riccione (RN) – Versus Festival

Venerdì 15 agosto 2025 | Olbia (SS) – Red Valley Festival