MONACO DI BAVIERA. SOTTOSEGRETARIO CATTANEO INCONTRA MINISTRO BAVARESE AFFARI INTERNAZIONALI: OBIETTIVO E’ DEFINIRE ACCORDO DI COLLABORAZIONE STRATEGICA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 04 giugno 2025 – Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, ha incontrato oggi, nell’ambito di una visita istituzionale a Monaco di Baviera, il ministro bavarese per gli Affari Europei e Internazionali, Eric Beißwenger. Il colloquio, che si è tenuto presso la Cancelleria di Stato, ha rappresentato un’importante occasione per rilanciare il dialogo avviato con la dichiarazione d’intenti firmata nell’ottobre 2024 dall’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi.

Durante l’incontro è emersa la volontà comune di rafforzare la cooperazione strategica tra Lombardia e Baviera, avviando il confronto per la definizione di un Memorandum of Understanding (MoU) volto a consolidare e rafforzare ulteriormente le relazioni istituzionali e operative in più ambiti.

Ampio spazio è stato dedicato al tema delle politiche di coesione europea, con particolare attenzione al mantenimento della programmazione e gestione di questi ambiti in capo alle regioni e ai territori, avversando le ipotesi di spostamento al livello nazionale. A tal fine è stato condiviso un rafforzamento del coordinamento tra le ‘Power Regions of Europe’, che già lo scorso anno si erano riunite a Bruxelles per iniziativa della Baviera, nonché la ripresa di iniziative mirate.

In questo quadro, si è ribadito l’interesse a intensificare il dialogo tra gli Uffici di Bruxelles delle due Regioni, soprattutto in materia di politica di coesione, politiche industriali e politica agricola comune, settori centrali per il futuro dell’Unione Europea.

Altro tema al centro dell’incontro è stato la cooperazione internazionale allo sviluppo, con focus sulle iniziative comuni in Africa e sul processo di ricostruzione in Ucraina, ambiti nei quali potranno attivarsi sinergie concrete. In particolare, è stata prospettata la possibilità di sviluppare progetti comuni con Paesi africani, riconoscendo la centralità di una cooperazione paritetica, in linea con il Piano Mattei.

Tra le iniziative concrete, è stata condivisa l’organizzazione di un Forum bilaterale Lombardia–Baviera, da tenersi alternatamente a Milano e a Monaco, come piattaforma stabile di confronto e promozione delle opportunità di collaborazione nel campo dell’innovazione, delle eccellenze produttive, tecnologiche e imprenditoriali dei due territori. In questo contesto proseguirà il lavoro comune in settori chiave come l’automotive, il sostegno alle start-up e l’intelligenza artificiale, anche coinvolgendo altri territori come Trento e Bolzano e le università lombarde e bavaresi.

“Il confronto di oggi – ha affermato Cattaneo – conferma quanto sia fondamentale consolidare le relazioni tra regioni che condividono sfide e opportunità comuni. In un’Europa sempre più chiamata a trovare soluzioni concrete, la diplomazia subnazionale può rappresentare un modello efficace di collaborazione territoriale, capace di generare impatto reale su innovazione, sviluppo e competitività”.

La visita si inserisce nel percorso strategico di Regione Lombardia per consolidare le relazioni internazionali con le regioni europee più dinamiche, promuovendo una cooperazione basata su obiettivi condivisi, pragmatismo e risultati concreti a beneficio dei cittadini e dei territori.

Nel pomeriggio, il Sottosegretario ha preso parte a un incontro nell’ambito di Air Cargo Europe, presso la Fiera di Monaco di Baviera.