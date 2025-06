Rocca (Fratelli d’Italia): “Posteggi taxi fondamentali per migliorare il servizio a Milano”

“I posteggi taxi sono fondamentali per migliorare il servizio a Milano” afferma Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia; “Negli ultimi anni abbiamo assistito alla rimozione e alla riduzione dei posteggi taxi, voglio ricordare davanti all’ospedale Policlinico, nella centralissima piazza san Babila e in piazza Tricolore. È opportuno avere chiarezza e capire cosa vuol fare l’Amministrazione comunale per migliorare il servizio taxi, considerando anche che il Decreto-Legge 104/2023, convertito in Legge 136/2023, prevede la realizzazione di nuove aree di sosta per i taxi.

Per questo motivo ho prodotto un’Interrogazione all’Assessore competente per sapere quanti posteggi taxi sono stati rimossi dal 2021 ad oggi e per quale motivo, quando verranno ripristinati i posteggi rimossi, quanti nuovi posteggi taxi e in quali località verranno realizzati entro il 2027.”

Dichiara Rocca (Fratelli d’italia).