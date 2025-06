GIRO NEXT GEN: ecco il percorso della cronometro individuale e gli orari di chiusura delle strade

Nei prossimi giorni sarà diffusa l’ordinanza della Polizia locale che indicherà tutte le chiusure

(mi-lorenteggio.com) Rho, 5 giugno 2025 – Il Giro Next Gen 2025, corsa dedicata ai grandi talenti del ciclismo mondiale prenderà il via il 15 giugno 2025 da Rho con una cronometro individuale cittadina e si concluderà, dopo 1031 km, il 22 giugno, a Pinerolo. L’evento, presentato a Fiera Milano Rho alla presenza del Sindaco Andrea Orlandi e dell’assessore allo Sport Alessandra Borghetti, è organizzato da RCS Sport per conto della Federazione Ciclistica Italiana e in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani. Il Comune di Rho ha accolto con favore la proposta come occasione di promozione del territorio.

In città si svolgeranno ben due tappe, il 15 e il 16 giugno.

TAPPA 1, CRONO IN CITTA’, 8.4 KM

Cronometro individuale cittadina impegnativa per l’articolazione del percorso che si snoda con una continua alternanza di curve e rettilinei che oltre alla potenza richiederà una discreta capacità di guida. Percorso completamente piatto con lievissime ondulazioni. Partenza da piazza Jannacci e arrivo in piazza San Vittore.

Questo il percorso definito dagli organizzatori: Piazza Jannacci; via San Michele del Carso; via Pace; Rotatoria – via De Gasperi; oltre l’incrocio con via Risorgimento fino alla rotatoria di via Di Vittorio; via Di Vittorio; via Risorgimento; via Michelangelo Buonarroti; Ponte Buonarroti; rotatoria con via Federico Borromeo in contromano; via Federico Borromeo; corso Europa; sottopasso ferrovia; via Milano; Corso Garibaldi; Piazza San Vittore.

Domenica 15 giugno ci sarà una prova percorso dalle ore 10.30 alle 11.30. Il primo corridore partirà intorno alle 12.20 e, a seguire, ogni minuto tutti gli altri. L’ultimo dovrebbe arrivare in piazza San Vittore intorno alle ore 15.30.

Le strade coinvolte dal percorso di gara saranno chiuse dalle ore 8.30 (per consentire la posa delle transenne e per la messa in sicurezza di tutto il tragitto) fino alle 16.00, quando verrà ripristinata la normale viabilità.

TAPPA 2, RHO FIERA MILANO – CANTÙ, 146 KM

Tappa ondulata destinata quasi certamente a una volata di gruppo a meno che lo strappo negli ultimi 2 km dall’arrivo non favorisca un finisseur. Si percorrono le ondulazioni brianzole e varesine fino a sfiorare la Svizzera per poi raggiungere Cantù dove i ciclisti affronteranno 2 giri di circuito di quasi 30 km. Circuito nervoso con diversi strappetti e cambi di direzione e conseguenti rilanci. Da segnalare il rettilineo di arrivo tutto in leggera salita.

Il tutto avviene all’interno del perimetro di Fiera Milano Rho, la corsa partirà a mezzogiorno. I mezzi delle squadre inizieranno ad arrivare intorno alle ore 10.00 per poter parcheggiare nell’ambito della Fiera. A mezzogiorno i corridori si sposteranno ad andatura turistica percorrendo via Ospiate fino al chilometro zero, seguendo le auto di direzione della corsa. Luogo il tragitto la circolazione verrà sospesa 30 minuti prima di questo spostamento, ovvero alle 11.30. Appena passato il mezzo “Fine gara ciclistica” la circolazione verrà riaperta.

Lo start verrà dato in viale degli Alberghi, i corridori percorreranno il sottopasso di accesso Fiera Ovest, il sottopasso ferroviario in via Sempione, via Michelangelo Buonarroti, il Ponte Buonarroti, via Michelangelo Buonarroti, via Tommaso Grossi; via Ospiate. Poi la corsa entrerà nel territorio del Comune di Arese.

L’evento sportivo è di portata mondiale. Il Comune di Rho è consapevole che la chiusura delle strade porterà inevitabili disagi e se ne scusa con i residenti. Il Giro rappresenta una grande attrattiva e comporta, però, qualche sacrificio.

Chi avesse necessità di ottenere chiarimenti sulle chiusure per eventuali necessità personali si può rivolgere alla centrale operativa della Polizia Locale (02-93332-206 oppure centrale.operativa@ comune.rho.mi.it) oppure, fino a sabato 14 giugno, al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19.