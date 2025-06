Le rubano lo smartphone sul treno a Saronno e la geolocalizzazione la porta a Como. Rintracciato e denunciato un tunisino che lo aveva in tasca

(mi-lorenteggio.com) Como, 5 giugno 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella mattina di ieri, ha denunciato in stato di libertà per ricettazione, un 34enne tunisino, in regola con le norme sul soggiorno e residente a Luisago (CO).

Verso le 9.45 di ieri, una volante è stata indirizzata difronte l’entrata principale dell’ospedale Valduce di Como in via Dante Alighieri, in quanto era segnalata la geolocalizzazione di un telefono cellulare rubato qualche ora prima sul treno Saronno Como.

Ad attendere i poliziotti vi era la proprietaria dello smartphone unitamente al padre, il quale consentiva agli agenti di interagire autonomamente con il gps del telefono, individuandolo nelle immediate vicinanze del 34enne tunisino.

Avvicinato e ispezionato dai poliziotti, questi consegnava il telefono interessato, asserendo di averlo rinvenuto sul treno proveniente da Saronno e di averlo trattenuto.

Portato in Questura è risultato essere incensurato ed in regola con le norme sul soggiorno ma, dopo aver ricevuto la denuncia da parte della vittima, il 34enne tunisino è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per ricettazione.

