Milano, contrasto allo spaccio di droga in zona Lorenteggio: arrestati un 74enne e un 19enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 giugno 2025 – La Polizia di Stato a Milano, ieri, ha arrestato un cittadino egiziano di 19 anni e un cittadino italiano 74enne, quest’ultimo con precedenti, entrambi per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Intorno alle 17:30, gli agenti del Commissariato Lorenteggio, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, hanno notato il 19enne nell’area verde di via Koch, seduto su una panchina in prossimità dell’area giochi del parco. Poco dopo il giovane è stato avvicinato da due persone che, dopo aver scambiato qualcosa con lui, si sono allontanati; fermati per un controllo i due presunti acquirenti, di cui un minore, sono stati trovati in possesso di oltre 8 grammi di hashish, acquistata poco prima dal 19enne, per il quale i due sono stati sanzionati amministrativamente. Contestualmente, i poliziotti di via Primaticcio hanno fermato il 19enne che è stato trovato in possesso di 57 grammi di hashish suddivisi in cinque stecche e 135 euro, il tutto sequestrato.

In serata, intorno alle 22:50, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un appartamento in via Ronzoni quale probabile luogo di detenzione e spaccio di droga. Sul posto i poliziotti sono entrati all’interno dell’appartamento dove era presente il 74enne; quest’ultimo ha consegnato agli agenti un contenitore per farmaci contenente 7,5 grammi di cocaina e, durante la perquisizione, su un comodino, gli agenti hanno trovato una pochette con all’interno un secondo contenitore per farmaci con all’interno altri 6 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il taglio e il peso della sostanza e, all’interno di un cassetto, 680 euro in banconote di piccolo taglio.