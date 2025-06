Monza. Al San Gerardo cresce il parco macchine della Diagnostica Senologica: donato un iniettore a doppia pompa per mezzo di contrasto

(mi-lorenteggio.com) Monza, 5 giugno 2025 – Un nuovo e concreto passo avanti nella prevenzione e nella

diagnosi precoce del tumore al seno è stato compiuto grazie alla generosità dell’Associazione

PerLe Noi, realtà attiva sul territorio brianzolo nella promozione della salute femminile.

L’associazione ha infatti donato un iniettore a doppia pompa per mezzo di contrasto alla

Diagnostica Senologica dell’IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza, supporto fondamentale

per l’esecuzione della mammografia con mezzo di contrasto (Contrast Enhanced

Mammography – CEM), una delle metodiche più avanzate e promettenti in ambito

senologico.

Un’innovazione tecnologica al servizio della prevenzione

L’apparecchiatura donata consente l’erogazione controllata e precisa del mezzo di contrasto

necessario per la CEM, una tecnica che, grazie alla combinazione tra imaging mammografico

tradizionale e di contrasto, migliora l’accuratezza diagnostica nella valutazione delle lesioni

mammarie sospette, permettendo l’evidenza di multicentricità e multifocalità anche in caso

di lesioni millimetriche.

La CEM rappresenta oggi un’importante alternativa alla Risonanza Magnetica, soprattutto

nella stadiazione pre-operatoria del tumore al seno, nei casi di sospetta recidiva, oppure

quando la RM non è eseguibile o risulta poco accessibile. È una metodica rapida, ben

tollerata, minimamente invasiva e in grado di fornire indicazioni cliniche fondamentali per la

programmazione dell’intervento chirurgico o di eventuali biopsie.

Potenziare l’offerta sanitaria sul territorio

L’adozione di tecnologie innovative come la CEM si inserisce all’interno di un più ampio

percorso di presa in carico delle pazienti, volto a garantire diagnosi tempestive e trattamenti

personalizzati, in linea con i più alti standard di cura. La donazione permette di ampliare

l’offerta diagnostica disponibile presso l’Ospedale San Gerardo, punto di riferimento per la

senologia a livello regionale e nazionale.

“Ringrazio PerLe Noi – sottolinea il Presidente della Fondazione IRCCS San Gerardo dei

Tintori Claudio Cogliati – per la generosa donazione. La sensibilità e l’impegno

dell’associazione nel sostenere la salute e il benessere della comunità sono davvero

ammirevoli. La solidarietà fa la differenza e ci ricorda quanto sia importante lavorare insieme

per un futuro più sano”.

“La donazione di questo strumento – sottolinea la dott.ssa Anna Abate, Responsabile della

Diagnostica Senologica – rappresenta un’importante opportunità per migliorare la qualità dei

percorsi diagnostici e terapeutici offerti alle pazienti. La possibilità di eseguire la

mammografia con contrasto direttamente in sede ci consente di ridurre i tempi di attesa e

di prendere decisioni cliniche più rapide. Inoltre, la mammografia con mezzo di contrasto ci

permette di accedere a nuove frontiere della diagnostica senologica interventistica, con la

biopsia sotto guida CEM, attualmente considerata una delle più importanti innovazioni

tecnologiche permettendo di biopsiare tumori non visibili in assenza di mezzo di contrasto”.

Una rete di solidarietà e impegno per la salute femminile

“Siamo orgogliose di poter contribuire con questo gesto concreto al miglioramento dei

percorsi diagnostici per il tumore al seno – afferma la presidente dell’Associazione PerLe Noi

Alessia Redaelli -. Crediamo che ogni donna abbia il diritto a strumenti di diagnosi avanzati

e accessibili, e che la prevenzione non debba mai essere un lusso, ma un diritto. La

collaborazione con il San Gerardo è per noi un esempio virtuoso di come il volontariato possa

fare la differenza, anche nella sanità”.

La donazione dell’iniettore si inserisce in un percorso più ampio che vede l’Associazione

PerLe Noi costantemente impegnata nella diffusione della cultura della prevenzione, nella

sensibilizzazione sul tema del tumore al seno e nel sostegno concreto alla Diagnostica

senologica.

Grazie a iniziative come questa, è possibile rafforzare il legame tra società civile e sanità

pubblica, creando una rete virtuosa di solidarietà e collaborazione, fondamentale per

garantire a tutte le donne accesso equo, tempestivo e qualificato alle cure.