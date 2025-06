POSTE ITALIANE PARTECIPA ALLA BEST MOVIE COMICS AND GAMES CON DUE ANNULLI SPECIALI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 giugno 2025 – Poste Italiane, in collaborazione con DUESSE COMMUNICATION, partecipa alla quarta edizione di Best Movie Comics and Games con due annulli speciali dedicati che, nel formato ovale verticale, riproducono il nome della manifestazione.

Best Movie Comics and Games si articola in due giornate di divertimento e condivisione per regalare ai visitatori un’esperienza immersiva con importanti ospiti provenienti dal mondo comics, cinema e televisione, anteprime sul grande schermo, incontri e numerose altre attività.

Poste Italiane accoglierà gli appassionati di filatelia in uno spazio dedicato presso il padiglione Central Point in cui sarà possibile ottenere gli annulli e, per mille fortunati, la cartolina “Special Edition” che riproduce il manifesto della manifestazione con illustrazioni di Giacomo Bevilacqua, all’interno delle bags distribuite.

Nell’occasione sarà anche presentato il terzo cofanetto “La canzone italiana 3” dedicato a Rino Gaetano, contenente la Litografia Rino Gaetano, affrancata con francobollo di Rino Gaetano e bollata con il bollo primo giorno della manifestazione, un folder con due cartoline rotonde, una con francobollo Sanremo 2025 e l’altra con francobollo Rino Gaetano, il Foglietto Sanremo 2020 e Doppio LP “Istantanee e tabu”.

Sabato 7 giugno alle ore 12.30 sul palco dell’Arena Comics sarà invece presentato il cofanetto dedicato a “La canzone italiana 3” con una cerimonia di bollatura alla presenza dei rappresentanti aziendali.

Nello stand di Poste Italiane si potranno acquistare articoli filatelici inerenti al tema del fumetto e le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti come folder, cartoline e francobolli.

I timbri figurati, dopo l’utilizzo, saranno disponibili per il pubblico marcofilo nello sportello filatelico dell’ufficio postale Milano 9 in viale Sabotino 21/A per i sessanta giorni successivi all’evento, per poi essere depositati nel Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione postale.