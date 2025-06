SIRMIONE/BS. PROTEZIONE CIVILE, UN NUOVO PULLMAN PER I VOLONTARI: ASSESSORE LA RUSSA: SICUREZZA DEL TERRITORIO PRIORITÀ DI REGIONE LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 05 giugno 2025 – La sicurezza del territorio e la tutela dei cittadini sono una priorità per Regione Lombardia. Lo ha ribadito oggi l’assessore regionale alla Protezione civile, Romano La Russa, a Sirmione (BS), in occasione della consegna di un nuovo pulmino Ford Custom a nove posti destinato all’Organizzazione di Volontariato (OdV) Associazione Volontari Protezione Civile Basso Garda. Il pulmino è stato acquistato grazie alla partecipazione del Comune di Sirmione a un bando regionale per il potenziamento delle risorse dedicate alla Protezione Civile, Regione ha erogato oltre 41.000 euro. Presenti all’evento anche l’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Barbara Mazzali e il sindaco di Sirmione Luisa Lavelli.

“Regione Lombardia – ha detto La Russa – è da sempre al fianco dei volontari di Protezione Civile, colonna portante del nostro sistema di sicurezza e un presidio insostituibile sul territorio. Il nuovo mezzo consegnato oggi ai volontari rappresenta un investimento concreto nella loro operatività, consentendo loro di intervenire con maggiore efficacia e tempestività in caso di necessità. Questo pulmino non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo della dedizione e dell’impegno dei nostri volontari, che ogni giorno mettono a disposizione il loro tempo e le loro energie per la salvaguardia della nostra comunità. Continueremo a sostenere con convinzione la Protezione Civile, con i prossimi bandi regionali, investendo in mezzi, attrezzature e formazione”.

