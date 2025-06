VASCHE LAMINAZIONE, PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE COMAZZI INAUGURANO QUELLA DI GESSATE: OPERA STRATEGICA PER CONTRASTARE RISCHIO IDRAULICO

(MI-LORENTEGGIO.COM) Gessate/Mi, 05 giugno 2025 – “La vasca di laminazione del torrente Trobbia, a Gessate (Milano) è un’opera strategica, realizzata dal Consorzio Est Ticino Villoresi, grazie a un finanziamento di 5,7 milioni di euro di Regione Lombardia. L’obiettivo è quello di contrastare il rischio idraulico in un’area fortemente urbanizzata e soggetta a frequenti esondazioni”. Così il presidente Attilio Fontana e l’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi in occasione del taglio del nastro avvenuto oggi a Gessate. Presenti, fra gli altri, il presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi e di Anbi Lombardia (Associazione nazionale bonifiche irrigazioni) Alessandro Rota e il presidente nazionale di Anbi, Francesco Vincenzi. Con loro, a testimonianza dell’impegno congiunto delle istituzioni per la sicurezza idraulica e la qualità ambientale della Lombardia, anche il sindaco di Gessate Lucia Mantegazza. “L’intervento – hanno aggiunto Fontana e Comazzi – si inserisce in un programma più ampio di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico, avviato da Regione Lombardia per far fronte alla crescente frequenza di eventi meteorici estremi legati ai cambiamenti climatici”.

LA VASCA DI GESSATE – La vasca di Gessate rappresenta uno dei punti cardine del sistema di laminazione delle Trobbie, progettato per mitigare gli effetti delle piene che interessano i Comuni di Masate, Inzago, Gessate e Bellinzago Lombardo. Con la conclusione della prima fase di costruzione a marzo 2025 che ha visto il completamento del bacino di contenimento e dei manufatti di regolazione la vasca è pienamente operativa. È già entrata in funzione in più occasioni, dimostrando concretamente la propria efficacia nel contenimento delle esondazioni.

La vasca, grande quanto sette campi da calcio e con una capacità di oltre 126.000 metri cubi, è costituita da due settori che si attivano progressivamente in base all’intensità della piena. Il progetto prevede ora l’avvio della seconda fase: la realizzazione di aree verdi, zone umide per la biodiversità e sistemi di telecontrollo per una gestione coordinata delle opere di laminazione presenti nel territorio.

FONTANA: OPERA IMPORTANTE ANCHE PER LA CITTA’ DI MILANO – “Questo intervento – ha evidenziato il presidente Fontana – consolida un modello di collaborazione virtuosa tra Regione Lombardia e i Consorzi di bonifica e irrigazione, soggetti attuatori di interventi, di studi e di monitoraggi per la mitigazione del rischio idraulico. I lavori, con ricadute positive anche su Milano città, sono stati effettuati in tempi record, sintomo di un sistema collaudato e che funziona. Per il futuro auspichiamo nel medesimo gioco di squadra per garantire manutenzione delle opere e attenzione costante alla difesa del suolo”.

COMAZZI: RISPOSTA CONCRETA AL TERRITORIO – “L’inaugurazione della vasca di laminazione di Gessate – ha spiegato l’assessore Comazzi – segna un passo fondamentale nel percorso di messa in sicurezza del nostro territorio. È un’opera strategica, realizzata in tempi rapidi grazie alla sinergia tra Regione Lombardia e Consorzio Est Ticino Villoresi, che offre una risposta concreta ed efficace al rischio idraulico in un’area densamente urbanizzata. Interventi come questo dimostrano quanto sia centrale, nella nostra azione amministrativa, la prevenzione del dissesto idrogeologico, coniugando tutela ambientale, sostenibilità e protezione delle comunità locali”.

OPERA REALIZZATA IN 548 GIORNI – “In soli 548 giorni, grazie alla collaborazione tra Regione e Consorzio – ha aggiunto Alessandro Rota – abbiamo dato una risposta concreta alla vulnerabilità idrogeologica del territorio, portando a compimento un’opera che coniuga funzionalità, sostenibilità e integrazione ambientale”.

A questo link alcuni scatti fotografici liberi da diritti e scaricabili gratuitamente.

Redazione