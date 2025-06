Cernobbio, Morelli: 110 milioni di euro per la transizione ecologica, il trasporto pubblico e lo sviluppo economico dei laghi del Nord

(mi-lorenteggio.com) Cernobbio 6 giugno 2025 – “110 milioni di euro, previsti per i prossimi anni, a favore dei laghi di Garda, Como e Maggiore”. “Risorse importanti” quelle previste dal nuovo Piano Industriale della Navigazione Laghi, presentato oggi a Cernobbio – ha detto il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli presente all’incontro – “che puntano a coniugare transizione ecologica, sviluppo sociale ed economico”.

“Si tratta – ha spiegato il Sottosegretario – di un piano ambizioso che guarda al futuro in chiave sostenibile. L’aspetto ecologico è centrale: introdurremo imbarcazioni ibride, in grado di ridurre significativamente l’impatto ambientale. Ma non solo. Il potenziamento del trasporto pubblico locale sui tre grandi laghi rappresenta anche una priorità sociale, essenziale per i residenti e con ricadute dirette sul settore turistico”.

Morelli ha ricordato che, solo nel 2024, il servizio di Navigazione Laghi – ente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ha trasportato oltre 12 milioni di passeggeri.

“Un dato che testimonia quanto il sistema di mobilità lacustre sia strategico. Non possiamo dimenticare – ha aggiunto – anche il valore economico di queste aree. Basti pensare al Lago di Garda che, attraverso la sinergia tra attori pubblici e privati, è in grado di attrarre ogni anno circa 28 milioni di turisti, con ricadute significative in termini di occupazione e indotto”.

“Il Governo – ha concluso – continua a investire con convinzione sulla Navigazione Laghi e, più in generale, su tutto il sistema lacustre del Nord Italia, promuovendolo come motore di sviluppo sostenibile e valorizzazione territoriale”.

Redazione