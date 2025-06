Festa della Musica: Orchestra in Opera in concerto

L’Associazione per MITO nasce nel 2016 per rendere la buona musica accessibile a tutti, anche a quanti si trovano in situazioni di disagio; dal 2021 è Ente del Terzo Settore. L’Associazione propone durante tutto l’anno incontri con la musica classica in ambienti non convenzionali per consentire a tutti, oltre al piacere dell’ascolto, la conoscenza di luoghi inconsueti della città, l’identità e l’anima dei quartieri, affinché siano sempre più luoghi vitali di aggregazione e di sviluppo sociale e culturale. L’Associazione per MITO ETS può contare, oltre che sul sostegno dei soci e la collaborazione dei numerosi volontari, sul supporto di una rete di Istituzioni pubbliche e private che ne rendono possibili le attività.Orchestra in Opera è frutto del laboratorio musicale destinato ai detenuti della Casa di Reclusione di Opera, finanziato dalla nostra Associazione e condotto, grazie alla collaborazione del Conservatorio di Milano, dai Maestri Stefania Mormone e Alberto Serrapiglio, con la partecipazione di alcuni studenti, impegnati in un percorso di formazione anche nel campo della Terza Missione. Il laboratorio musicale coinvolge un numeroso gruppo di detenuti, selezionati sulla base delle loro esperienze musicali.Con questo concerto l’ensemble prosegue il proprio impegno per il sociale.