GIOVANI. DAL COMUNE 550MILA EURO PER PROMUOVERE ATTIVITÀ NEI CONTESTI DI PARTICOLARE FRAGILITÀ 

Le azioni in cinque zone target



(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 giugno 2025 – Per rafforzare gli interventi a favore dei giovani che vivono in contesti di particolare fragilità socioeconomica, il Comune di Milano ha stanziato, con una delibera di Giunta, 550mila euro che saranno dedicati a promuovere attività sportive, ludiche, educative e culturali nei quartieri, a partire da questa estate, e a riqualificare alcune strutture al fine di ampliare il numero degli spazi dove sia possibile svolgere queste attività.

Le diverse azioni verranno realizzate in cinque zone target, individuate in seguito a un’analisi dei bisogni e delle fragilità della popolazione giovanile che le abita: i quartieri San Siro e Giambellino e le zona di Loreto-Padova-Crescenzago-Adriano, Bovisa-Bovisasca-Comasina e Lodi-Corvetto.



Le priorità di intervento sono emerse da un confronto tra i Municipi e gli Assessorati al Decentramento, allo Sport e Politiche giovanili e al Welfare e Salute.

Questi gli interventi finanziati.



Alla piscina Cardellino nasce, grazie a uno stanziamento di 97.128 euro, il “Presidio di comunità in Cardellino”, realizzato insieme a Milanosport e la rete educativa operativa nel Municipio 6. Queste risorse permetteranno di dedicare l’intera piscina a un centro estivo gratuito al mattino con circa 350 presenze stimate al giorno e di istituire un presidio educativo e di animazione pomeridiano per coinvolgere i giovani del quartiere e prevenire situazioni di disagio. Si prevede inoltre la possibilità di aperture serali speciali con eventi culturali e di intrattenimento, come il cinema all’aperto.

Nei giorni feriali di giugno e luglio, l’impianto sarà dunque riservato alle attività educative dalle 10 alle 13.30, per poi aprire al pubblico dalle 14. I partner dell’iniziativa, sono Azione Solidale, Comunità del Giambellino e l’intera rete di quartiere.



Viene estesa la gratuità per i campus estivi di cinque centri sportivi, grazie a uno stanziamento da 32.872 euro. L’iniziativa riguarderà nello specifico cinque centri (Carraro, Iseo, Cambini, Airoli e De Nicola), per ragazzi e ragazze con ISEE familiare fino a 20mila euro, da gestire tramite le iscrizioni di Milanosport fino ad esaurimento delle risorse.



Un ulteriore stanziamento di 100mila euro permetterà di potenziare l’educativa di prossimità con mille ore aggiuntive dedicate ai giovani. Grazie a questi fondi, sarà possibile organizzare tornei sportivi e un docufilm in via Padova, attivare presidi musicali e laboratori per ragazze a Crescenzago, organizzare attività di skateboard al Corvetto, potenziare il presidio davanti alle scuole di San Siro e installare un’unità mobile sportiva in zona Bovisasca.



La delibera, inoltre, destina 120mila euro all’attivazione di cinquanta borse lavoro e alle correlate attività di accompagnamento e tutoraggio a cura del Celav, il centro di mediazione al lavoro del Comune di Milano che, grazie a un’equipe specializzata, si occupa anche della presa in carico e dell’inserimento lavorativo dei giovani in condizioni di vulnerabilità, attraverso la valutazione delle loro competenze, la compilazione del curriculum, la formazione professionale e l’affiancamento nella ricerca del lavoro.



Duecentomila euro in conto capitale sono invece dedicati a interventi di miglioramento degli spazi e delle attrezzature dei centri di aggregazione giovanile (CAG) comunali. Vengono inoltre stanziati, tramite determina, ulteriori 400mila euro a supporto delle attività dei CAG per due annualità, 2025 e 2026, finalizzati alle aperture degli stessi nei periodi estivi e durante le festività natalizie (in concomitanza quindi delle chiusure delle scuole), oppure per attività come gite fuori porta.

