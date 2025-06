Incidente a Cernusco sul Naviglio, moto finisce sotto un furgone

(mi-lorenteggio.com) Cernusco sul Naviglio, 6 giugno 2025 – Intorno alle ore 15.50, lungo la strada provinciale 113, una moto e un furgone si sono violentemente scontrati e il motociclista finito sotto al furgone, rimanendo incastrato. Soccorso dai Vigili del Fuoco, l’uomo è stato liberato dalle lamiere in considerazioni disperate ed è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato in fin di vita in ospedale. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso.

Redazione