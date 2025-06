(mi-lorenteggio.com) Palazzolo sull’Oglio (BS), 6 giugno 2025 – Intorno alle ore 16.10, in via GB Sufflico all’incrocio con via Galignani, è avvenuto un incidente tra una moto e una macchina.

Sul. Posto sono Intervenuti: i’elisoccorso, un’automedica, un’ambulanza e la. Polizia Stradale.

Il motociclista, un ragazzo di 18 anni, ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale di Brescia.