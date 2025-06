PARCO NORD MILANO, FESTIVAL BIODIVERSITA, TUTELA E RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO TRA LE PRIORITA’.

ASSESSORE COMAZZI: OCCASIONE PREZIOSA PER BUONE PRATICHE E NUOVI PERCORSI CONDIVISI

(mi-lorenteggio.com) Bresso/Mi, 06 giugno 2025. Al Parco Nord Milano prende il via la XIX edizione del Festival della Biodiversità con un incontro incentrato, in particolare, sulle iniziative di tutela e ripristino delle connessioni ecologiche passando dalla rinaturalizzazione e restituzione alla comunità di aree incolte o degradate alla cooperazione con il territorio. All’evento è intervenuto l’assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia Gianluca Comazzi.

“In un contesto in cui la crisi climatica e la perdita di biodiversità impongono scelte rapide e responsabili – ha spiegato l’assessore Comazzi – è fondamentale che le imprese assumano un ruolo attivo nella tutela del capitale naturale”.

“Come Regione – ha sottolineato – crediamo fortemente nella collaborazione con il mondo produttivo per costruire alleanze efficaci tra economia e sostenibilità. Eventi come questo rappresentano un’occasione preziosa per valorizzare le buone pratiche e stimolare nuovi percorsi condivisi, capaci di generare benefici ambientali, sociali ed economici”.

Sull’importanza della collaborazione tra istituzioni è intervenuto il direttore della Fondazione Lombardia per l’ambiente Fabrizio Piccarolo.

“Il dialogo e la promozione di meccanismi di collaborazione virtuosi tra istituzioni e mondo privato – ha detto – sono, e saranno sempre più, fondamentali per proteggere il patrimonio di biodiversità del nostro territorio. Per questo crediamo che raccogliere alcune delle principali esperienze delle imprese in Lombardia possa rappresentare non solo un importante momento di riflessione, ma un invito all’azione”.

“Solo attraverso una visione comune e un impegno congiunto – ha concluso – sarà infatti possibile affrontare le sfide della crisi ecologica e contribuire alla costruzione di un modello di sviluppo che riconosca nella biodiversità una risorsa fondamentale per il benessere del nostro pianeta e delle generazioni presenti e future”.

Redazione