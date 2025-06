Party Like a Deejay: M1 e M2 chiudono più tardi, i tram 1 e 10 deviano

(MI-LORENTEGGIO.COM) Milano, 6 giugno 2025 – Sabato 7 e domenica 8 giugno è in programma Party Like a Deejay all’Arco della Pace. In questa pagina trovate gli orari delle metropolitane e i cambiamenti del servizio delle nostre linee.

Al parco Sempione con il metrò

Per raggiungere la festa usate le stazioni di Cadorna, Lanza, Cairoli o Domodossola: qui trovate la mappa di tutte le linee metropolitane.

M1, M2 e il parcheggio di Cascina Gobba chiudono più tardi

M1: i treni restano in servizio anche dopo il normale orario di chiusura:

– Sabato 7 giugno, l’ultimo treno parte da Cadorna verso Bisceglie e Rho Fiera all’1 circa, verso Sesto FS all’1:49 circa.

– Domenica 8 giugno, l’ultimo treno da Cadorna verso Bisceglie e Rho Fiera parte all’1 circa, verso Sesto FS all’1:10 circa.

M2: l’ultimo treno parte da Cadorna verso Cascina Gobba all’1 circa.

M3 e M4: chiudono al normale orario

M5: chiude più tardi in occasione di altri concerti: il 7 giugno e l’8 giugno

Dopo la chiusura delle metropolitane, i treni sono sostituiti dai bus notturni NM1, NM2, NM3 e NM4. Trovate orari e fermate sulla app ATM e la mappa della rete a questa pagina.

Il parcheggio di Cascina Gobba, sabato 7 e domenica 8 giugno, resta aperto fino alle 2.

Deviano i tram 1 e 10, dalle 17:30

Tram 1. Verso Greco, i tram deviano e saltano le fermate comprese tra Domodossola M5 e via 20 Settembre. Verso Certosa, saltano le fermate tra largo V Alpini e corso Sempione/via Arona. Quando deviano, passano per via Vincenzo Monti, piazza 6 Febbraio, via Boezio e via Domodossola, dove fermano come il tram 19.

Tram 10. Verso 24 Maggio, i tram deviano e saltano le fermate comprese tra Sempione/Procaccini e Ariosto/V Alpini. Verso Lunigiana, saltano le fermate tra largo V Alpini e piazza Gramsci. Quando deviano, passano per via Vincenzo Monti, piazza 6 Febbraio, via Boezio, via Domodossola, dove fermano come il tram 19.

