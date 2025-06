Un’altra sparatoria a Rozzano: grave 25enne, trasportato in ospedale in codice rosso

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 6 giugno 2025 – Dopo la sparatoria del 29 maggio 2025, quando, alle ore 11.45, in via Glicini, un 30enne, per indagini in corso, è stato raggiunto dal un proiettile alla schiena ed è stato, poi, trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas, questa sera, intorno alle ore 19.25, in viale Toscana, 3, in un parcheggio, un 25enne è stato ferito gravemente da un colpo di arma da fuoco, sparato da un’auto. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano, mentre, i Carabinieri indagano a tutto campo.

V. A.