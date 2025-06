Vision Indagini.it: a supporto di avvocati e aziende nella indagini

Trezzano sul Naviglio, 6 giugno 2025 – Vision è la divisione di Domass srl dedicata alle indagini patrimoniali e alle indagini commerciali. Partner strategico per avvocati, aziende e società finanziarie, Vision rappresenta oggi un punto di riferimento nel panorama delle investigazioni economico-patrimoniali. Ne parliamo con il Dott. Stefano Siclari, professionista con una lunga carriera nel settore della gestione del credito.

“Vision è nata per rispondere a un’esigenza molto chiara: fornire informazioni affidabili, precise e aggiornate a chi deve prendere decisioni delicate, come uno studio legale che affronta una causa complessa o una società finanziaria che valuta un nuovo affidamento”, spiega il Dott. Stefano Siclari, fondatore di Domass srl.

VisionIndagini.it è l’evoluzione strategica di una solida esperienza nel credit management, integrata con un’offerta mirata di analisi su persone fisiche e giuridiche: “Non facciamo indagini standard. Ogni richiesta viene analizzata con attenzione per costruire un report realmente utile alla decisione finale del cliente. Il nostro scopo è ridurre l’incertezza e dare strumenti operativi a chi si occupa di recupero crediti, contenziosi o verifiche reputazionali”, afferma Siclari.

Indagini patrimoniali su misura

Vision supporta clienti pubblici e privati nelle indagini più complesse: ricerca di beni aggredibili, analisi della solvibilità, mappature societarie e relazioni economiche, fino alla verifica reputazionale in contesti delicati.

“Una buona indagine patrimoniale parte sempre da una domanda chiara. Il nostro lavoro è trovare le risposte, anche quando non sono evidenti”, aggiunge Siclari. “Abbiamo costruito una rete investigativa in grado di operare a livello nazionale e internazionale, con fonti validate e licenze ufficiali”.

Domass srl, di cui Vision è una divisione, è infatti autorizzata dalla Questura di Milano per il recupero crediti e dalla Prefettura di Milano per lo svolgimento di indagini patrimoniali, come previsto dall’art. 134 TULPS. ”La nostra operatività è garantita da un quadro normativo chiaro e da autorizzazioni formali che ci distinguono nettamente da chi improvvisa», sottolinea il Dott. Siclari.

Tecnologia e intelligenza operativa

Vision integra la tecnologia nel processo investigativo, ma non si affida mai esclusivamente agli automatismi. L’approccio è sempre umano, esperto e contestualizzato.

“La vera indagine patrimoniale non si fa con un clic. Si fa incrociando dati, scavando a fondo, ponendosi le domande giuste e cercando risposte nei posti giusti”, afferma Siclari. «Il nostro valore aggiunto è proprio la capacità di leggere tra le righe e di costruire una visione complessiva, non solo un elenco di informazioni”.

Tecnologia, quindi, come strumento di supporto, mai come sostituto della competenza. I dati vengono raccolti e processati con software avanzati, ma l’interpretazione finale è sempre affidata a professionisti con anni di esperienza investigativa.

Non solo dati, ma contesto

Il valore di un’indagine non è solo nella raccolta dei dati, ma nella loro interpretazione. “Possiamo anche trovare una proprietà immobiliare o quote societarie, ma ciò che conta davvero è capire se quel bene è realmente aggredibile o solo formalmente disponibile”, spiega. ”Per questo affianchiamo ai dati una lettura esperta e contestualizzata”.

Ogni report viene realizzato da un team multidisciplinare che lavora fianco a fianco con il cliente, garantendo personalizzazione e riservatezza. “Chi si affida a Vision sa di poter contare su un servizio sartoriale, non su un prodotto preconfezionato”, precisa Siclari.

Un supporto per ogni fase del recupero crediti

Vision opera a supporto di tutte le fasi del processo di recupero, dalla fase di pre-affidamento fino all’esecuzione forzata. “Lavoriamo spesso a fianco degli avvocati, con i quali condividiamo strategie e priorità. L’informazione che forniamo è spesso decisiva per capire se procedere, come farlo e con quali possibilità di successo”.

Il portale visionindagini.it rappresenta la vetrina operativa di questa divisione: uno strumento attraverso il quale è possibile accedere ai servizi, richiedere preventivi, inviare richieste personalizzate e trovare aggiornamenti normativi e pratici.

Passione e metodo: la cultura di Domass

“Il nostro mestiere richiede metodo, riservatezza e grande rigore, ma anche passione. Ed è questa la filosofia che trasmettiamo al nostro team: solo chi ama davvero questo lavoro riesce a entrare in sintonia con le aspettative del cliente e superarle”,

“a riprova di quello che affermo, Fiat (FCA Bank, Stellantis, Ca Auto Bank) ci ha premiato come migliore società di gestione del credito in Italia negli ultimi 9 anni, per noi grande motivo d’orgoglio. conclude Siclari.

Domass continua a rinnovarsi, puntando su tecnologia, capitale umano e specializzazione: tre leve fondamentali per rispondere alle sfide di un mercato sempre più selettivo e complesso.

