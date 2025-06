YS Developers ha stabilito un nuovo Guinness World Record per la sessione di formazione immobiliare più grande al mondo a Dubai

AYS Developers ha scritto la storia a Dubai con oltre 2500 partecipanti al Grand Hyatt Conference & Exhibition Centre, Dubai

(mi-lorenteggio.com) Dubai, Emirati Arabi Uniti, 6 giugno 2025: AYS Developers, uno dei nomi in più rapida ascesa nel settore immobiliare di lusso nella regione, ha ufficialmente scritto una nuova pagina di storia. In collaborazione con il rinomato Dr. Nour ElSerougy, noto come l’Aquila del Real Estate, l’ Innovation Experts Real Estate Institute e Al Safi Bank, AYS Developers ha ospitato con successo la più grande sessione di formazione immobiliare al mondo, stabilendo un nuovo Guinness World Record al Grand Hyatt Conference & Exhibition Centre di Dubai.





L’evento ha accolto oltre 2500 partecipanti, ognuno registrato con un QR code personale e monitorato in loco dagli ufficiali del Guinness World Records. Svoltasi dalle 11:45 alle 12:45, la sessione si è concentrata sul perfezionamento delle strategie di vendita su progetti in fase di sviluppo, con particolare attenzione alle aree ad alto potenziale di crescita come le Dubai Islands, dove AYS Developers sta attivamente consolidando la propria presenza.



La storica sessione è stata guidata dal Dr. Nour ElSerougy, ampiamente riconosciuto come l’Aquila del Real Estate, e presentata dal celebre conduttore e imprenditore Kris Fade. L’evento si è rivelato un concentrato di energia, conoscenze, spirito di comunità e preziosi spunti di investimento. Tra i presenti c’erano autorevoli rappresentanti del governo e importanti operatori del settore immobiliare di tutta la regione. La sessione si è conclusa con un panel di discussione vivace e stimolante sul futuro del mercato immobiliare di Dubai, con la partecipazione di leader del settore come la signora Sonia Waters, Head of Sales di AYS Developers; il signor Ismael Al Hammadi, fondatore e CEO di Al Ruwad Real Estate e Biznet Consulting; il signor Nazish Khan, Chief Operating Officer di FIDU Properties; il signor Loai Al Fakir, Chief Executive Officer di Provident; il signor Denis Donovan, presidente di Reelly AI; il signor Spencer Lodge, vincitore di premi come podcaster e stratega aziendale; e il Dr. Nour ElSerougy stesso.

AYS Developers si è rapidamente guadagnata la reputazione di creare progetti immobiliari di alta gamma che uniscono uno stile di vita smart, design sostenibile e un valore duraturo. Riconosciuta per l’impiego di brand europei di prim’ordine, tecnologia per smart home e servizi di livello mondiale, AYS si distingue grazie a un impegno per la qualità senza tempo e un approccio incentrato sul cliente che prosegue ben oltre la consegna delle chiavi. L’azienda è pronta a lanciare una serie di progetti ultra-lusso dal valore di un miliardo di dirham, riuniti nella prestigiosa Heritage Collection, nella zona più ambita della città: le Dubai Islands.

I progetti di AYS alle Dubai Islands rappresentano un esempio lampante della sua visione. Le nuove iniziative si inseriscono nel quadro del Dubai 2040 Urban Master Plan, che punta a un’espansione urbana sostenibile, a una qualità della vita sempre più elevata e a una crescita turistica vivace e dinamica. Con oltre 80 hotel, centri benessere di livello mondiale e una solida rete infrastrutturale in costante evoluzione, le Dubai Islands incarnano un’opportunità di nuova generazione, e AYS Developers è pronta a guidarne lo sviluppo.

L’evento si è svolto in collaborazione con Al Safi Bank, la prima banca islamica istituita all’interno dell’Astana International Financial Centre (AIFC), che offre servizi finanziari conformi alla Sharia a clienti internazionali. La banca è specializzata in transazioni transfrontaliere, operazioni in valuta estera, soluzioni bancarie etiche e servizi innovativi pensati per un pubblico globale.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Yulia Loshchukhina, CEO di AYS Developers, ha dichiarato:

“Non costruiamo semplicemente case; costruiamo eredità. Infrangere un record mondiale è il simbolo del nostro modo di pensare: audace, proiettato al futuro e sempre ancorato a un impatto reale. È un’emozione indescrivibile aver raggiunto un traguardo così importante, siamo orgogliosi di promuovere formazione, innovazione e investimenti a Dubai con questo evento storico.”

Sonia Waters, Head of Sales di AYS Developers, ha aggiunto:

“Questo traguardo è la prova concreta di ciò che accade quando la visione incontra l’azione. È stato davvero straordinario vedere migliaia di professionisti del settore riuniti, spinti da un impegno comune verso l’eccellenza. In AYS, non stiamo semplicemente vendendo immobili: stiamo plasmando il futuro del real estate a Dubai, un passo dopo l’altro con audacia.”

Il Dr. Nour ElSerougy, mentore immobiliare e conduttore della sessione di formazione, ha commentato:

“Guidare questa sessione ha significato molto di più che infrangere un record, ha contribuito a costruire un’eredità di conoscenza. Abbiamo riunito una comunità di professionisti animati da una vera passione per la crescita, e sono convinto che questo momento segnerà un punto di svolta per l’intero settore nella regione.”

Il signor Mohammed Mousa, CEO dell’Innovation Experts Real Estate Institute, ha aggiunto:

“Quella che era partita come una visione coraggiosa è diventata oggi un traguardo storico. Infrangere questo record non è mai stato solo una questione di numeri: è stato un modo per innescare un movimento globale nella formazione immobiliare. Dal cuore di Dubai, abbiamo mostrato cosa può succedere quando passione, scopo e persone si incontrano. Questo risultato è la prova concreta di ciò che il nostro settore può realizzare quando osa puntare più in alto.”

