Capelli (PD Milano) dalla festa di Radio Popolare

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 giugno 2025 – “Nel 2027 il centrosinistra sarà impegnato in un passaggio fondamentale, scelte che riguarderanno la città negli anni a venire. Ecco perché sarà la coalizione in campo per il prossimo mandato che deciderà metodi, programma e perimetri. A Milano il PD lavorerà per una coalizione forte, larga e unita che in modo autonomo e autorevole assumerà tutte le decisioni necessarie, lavorando per allargare più possibile e perché tutti si sentano a casa. Inoltre dobbiamo ricordarci sempre che il centrosinistra milanese non può essere solo coalizione di partiti, ma è anche alleanza con il mondo civico e sociale. Ecco perché lavoreremo per condividere passaggi, rappresentanza e spazi di agibilità veri anche coi soggetti sociali e civici della città. Ora siamo impegnati a testa bassa, insieme all’amministrazione, a lavorare per la città e per le grandi sfide che sappiamo ci sono. Ma se guardiamo avanti certamente le decisioni saranno prese insieme dai soggetti che saranno in coalizione. Io continuo a pensare che le primarie possano essere uno strumento bello e utile, se costruite con cura e responsabilità e se non diventano conte asfittiche. Ora è ovviamente presto, ma più avanti mi piacerebbe proporre di costruire insieme al centrosinistra le primarie della città, con candidature autorevoli, sostenute trasversalmente e con un grande protagonismo dei mondi civici e sociali. In ogni caso discuteremo dell’opportunità delle primarie quando sará il momento e lo faremo con la coalizione: ma non sarà certo per imporre candidato di qualche bandiera o per “tutti contri tutti”, ma perchè penso che sia importante trovare le modalità per mobilitare e attivare pezzi crescenti della città.”

Così Alessandro Capelli, Segretario del PD Milano metropolitana, dalla Festa di Radio Popolare.

