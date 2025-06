Cesano Boscone. Tolta l’insegna del Bennet al Centro Commerciale Porte di Milano

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 7 giugno 2025 – Attualmente, per quanto concerne la chiusura del Centro Commerciale Porte di Milano, sono aperti due tavoli tecnici per proseguire il lavoro, uno in sede regionale ed uno locale, convocato dal Sindaco per il prossimo 9 giugno, per salvare il centro commerciale e rimane aperti il confronto tra la proprietà dell’immobile, i locatari, le rappresentanze sindacali, l’amministrazione comunale.

Nel frattempo l’insegna del Bennet è stata tolta. Ecco come era fino all’altro ieri:

Ecco, l’insegna precedente, quando nel centro commerciale c’era l’Auchan

ECCO TUTTI GLI ARTICOLI CORRELATI IN MERITO ALLA VICENDA:

Il PD Cesano Boscone: “Centro commerciale ‘Le Porte di Milano’ (Bennet): una soluzione deve essere trovata. Forse uno spiraglio”

Centro commerciale “Porte di Milano”. Scurati (Lega): “Fondamentale garantire rilancio, Regione a fianco dei lavoratori e del territorio”

Cesano Boscone. Quale futuro per il Centro commerciale? Audizione oggi in Commissione regionale

‘Porte di Milano’. NEGRI (PD): “TRATTATIVA PER NUOVO SUPERMERCATO, DUE TAVOLI DI CONFRONTO, CHIUSURA SOLO PARZIALE”

CENTRO COMMERCIALE “PORTE DI MILANO”, VALCEPINA-RAIMONDO (FdI): “TROPPE INCERTEZZE, ORA SERVONO RISPOSTE CHIARE. NOI IMPEGNATI A OGNI LIVELLO PER TUTELARE LAVORATORI E CITTADINI”

Audizione per “Le Porte di Milano”. Pizzighini (M5S): “Situazione drammatica, è necessario adottare subito tutte le misure per scongiurare i licenziamenti e garantire continuità…