Cesano Wave: da martedì 10 a domenica 15 giugno si svolgerà un festival di musica, teatro, giochi che animerà Cesano Boscone

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone (7 giugno 2025) – Una nuova iniziativa che mette al centro il mondo dei ragazzi: è “Cesano Wave”, che animerà Cesano Boscone da martedì 10 a domenica 15 giugno.

«Un nuovo “contenitore” di iniziative che proponiamo – sottolinea il sindaco Marco Pozza – per animare ancor di più la nostra città, valorizzando il protagonismo giovanile, sia tra coloro che organizzano o si sono resi disponibili a fare in prima persona qualcosa di bello e coinvolgente sia per il pubblico al quale principalmente ci rivolgiamo. Un modo per valorizzare le energie positive – prosegue il primo cittadino – che la stragrande maggioranza delle ragazze e dei ragazzi sanno esprimere. Un modo anche per evidenziare che la nostra Cesano può contare su giovani con enormi capacità creative e propositive per il bene di tutti».

Promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con numerose associazioni locali, il festival offre un ventaglio di attività pensate per i giovani, ma anche per persone di ogni età, spaziando dalla cultura all’intrattenimento, dallo sport alla sensibilizzazione sociale.

«Per organizzare quello che desideriamo diventi un più ampio contenitore di iniziative per i ragazzi, così come accade per il “Maggio dei libri” – spiega l’assessore alle politiche per i giovani Aldo Guastafierro – abbiamo ascoltato le associazioni sportive e culturali del territorio, che hanno risposto con grande entusiasmo e presentato numerose proposte. Il risultato è il ricco programma del “Cesano Wave”, che avrà il suo clou il prossimo week-end con diversi momenti su tutto il territorio. Ad esempio – aggiunge l’assessore Guastafierro – in ciascuno dei quattro quartieri cittadini, verranno installate colonnine di amplificazione, ciascuna con un tecnico qualificato, alle quali ci si potrà collegare per suonare musica dal vivo». Chi vorrà provare a suonare all’aperto potrà recarsi in una delle postazioni che verranno allestite sabato 14 e domenica 15 giugno dalle 14 alle 19 nei quartieri Giardino, Pasubio, Tessera e centro storico. Le apparecchiature messe a disposizione permettono di collegare fino a 6 strumenti musicali e 2 microfoni per cantare.

