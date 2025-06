Gli auguri di Papa Leone XIV per il 50° anniversario di ordinazione presbiterale di mons. Delpini

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 giugno 2025 – Il Santo Padre Leone XIV ha inviato all’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, un messaggio di auguri per il suo cinquantesimo anniversario di ordinazione presbiterale, che ricorre oggi.

Al link in calce a questa mail è possibile scaricare il messaggio originale, in latino. Più sotto una nostra traduzione in italiano.

La Chiesa ambrosiana festeggerà il Vescovo Mario giovedì 19 giugno in occasione della Solennità del Corpus Domini. La celebrazione inizierà alle ore 19 con la Messa nella Basilica di Santo Stefano, presieduta da mons. Delpini, e proseguirà con la processione eucaristica verso il Duomo, per l’adorazione e la benedizione eucaristica. Seguirà, in piazza Duomo, un breve momento di festa per l’Arcivescovo. Tutti sono invitati.

Di seguito la traduzione del messaggio di Papa Leone XIV:

Al venerabile fratello

Mario Enrico Delpini

Arcivescovo Metropolita di Milano

Con fraterna carità e per dovere di gratitudine ci congratuliamo con il venerabile fratello Mario Enrico Delpini, Arcivescovo Metropolita di Milano, in occasione del suo giubileo per i cinquant’anni di ordinazione presbiterale, per la fedele missione pastorale a lui affidata nell’illustre e antichissima diocesi di Milano e per aver dato prova di grande zelo nel testimoniare fattivamente il Vangelo con fermezza e dolcezza; infatti con un ministero costante e sapiente egli si è speso totalmente per Cristo e per il bene della Chiesa, prendendosi cura con carità del popolo di Dio, nutrendolo con la parola e gli scritti, sostenendolo con i sacramenti, seguendo gli esempi dei santi Padri.

In questa occasione in cui, arricchito dai frutti maturi del proprio lavoro apostolico, è circondato dall’affetto e dalla stima del clero e dei fedeli dell’insigne Chiesa Ambrosiana, a lui desideriamo esprimere sentimenti di gratitudine e vivissimi auguri di grazie spirituali e per l’intercessione della Beata Vergine Maria e di sant’Ambrogio con grande gioia concediamo la Nostra Apostolica Benedizione.

Dal Vaticano, 5 giugno 2025, Anno Santo.

Leone PP. XIV