IN LOMBARDIA 2 MILIONI TRA CANI E GATTI: RACCOLTA ALIMENTAREPER SOSTENERE PROPRIETARI IN DIFFICOLTA’ E STRUTTURE ANIMALI ABBANDONATI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 giugno 2025 – Sostenere le famiglie in difficoltà economica che possiedono animali domestici e le strutture che accolgono cani e gatti abbandonati. Con questo obiettivo oggi sono tornati in campo il Banco Italiano Zoologico ‘Balzoo’ e il gruppo della grande distribuzione ‘Il Gigante’. Nel nostro Paese vivono circa 20 milioni di cani e gatti rappresentando entrambi, in ugual misura, il 40% delle preferenze tra i proprietari di animali domestici. Un legame affettivo che, anche secondo le ultime rilevazioni Eurispes, comporta sempre più un impegno economico significativo, in particolare per quanto riguarda la voce ‘alimentazione’.

Per l’intera giornata nei punti vendita ‘Il Gigante’ e nei pet store ‘Animali che passione’, la maggior parte dei quali in Lombardia, i volontari di Balzoo hanno organizzato una raccolta alimentare di cibo per animali con l’obiettivo di contribuire a una causa importante.In Lombardia, i dati indicano che sono circa 2 milioni i cani (1.500.000) e i gatti (423.000) censiti all’anagrafe regionale

Balzoo, con oltre 50 sedi e 650 volontari in tutta Italia, si impegna da anni in raccolte di questo genere, assicurando che gli animali in difficoltà ricevano l’aiuto necessario.

“È’ il secondo appuntamento del 2025 – spiega Giorgio Panizza, consigliere del gruppo della Grande Distribuzione – e l’obiettivo, come sempre, è quello di dar forza a un’iniziativa cui teniamo particolarmente”. “Lo scorso anno – aggiunge Stefano Cammaroto, responsabile settore Petfood del ‘Gigante’ – abbiamo raccolto oltre 70 tonnellate di donazioni, quest’anno, con l’aiuto dei nostri clienti, volgiamo fare ancora meglio”.

