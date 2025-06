L’ultimo lavoro di Claudio Giovannesi con James Franco, lo sguardo proibito sull’Iran di oggi, il biopic su Aznavour e l’omaggio ai “90” di Enzo Jannacci nell’ultima giornata di Milano Film Fest

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 giugno 2025 – Titoli di coda al Milano Film Fest nell’ultima giornata di domenica 8 giugno: dall’ultimo lavoro di Claudio Giovannesi con James Franco “Hey Joe” all’omaggio per i 90 anno di Enzo Jannacci, con il figlio Paolo e tanti amici, dal ritratto dell’Iran proibito con “Buonanotte a Teheran” di Ali Ahmadzadeh al documentario sulla vita per immagini del fotografo Gianni Berengo Gardin “Il ragazzo con la Leica”.

Dopo una settimana ricca di proiezioni, eventi speciali, incontri e musica, il Milano Film Fest cala il sipario sulla sua prima edizione. Lo spettacolo, però, ancora non si ferma. Si comincia con la proiezione di Hey Joe (ore 11, Piccolo Teatro), l’ultimo film di Claudio Giovannesi con protagonista James Franco nei panni di un veterano americano tornato in Italia negli anni Settanta per conoscere il figlio avuto con una ragazza napoletana durante la Seconda Guerra Mondiale. Il regista e l’attore, presenti in sala, introdurranno il film e incontreranno il pubblico.

A seguire, la proiezione speciali di Buonanotte a Teheran di Ali Ahmadzadeh (Iran, 2025), storia di Amir e della sua vita solitaria attraverso la malavita di Teheran, spacciando droghe di ogni tipo e curando anime in pena come un moderno profeta, quando troverà il seme della resistenza. Introduce il film il regista (ore 17, Piccolo, ingresso gratuito).

Infine, alle ore 19.30, si chiude in bellezza con il tributo al celebre musicista e cantautore milanese Enzo Jannacci. Un incontro speciale che unirà musica, parole e immagini nel segno di Jannacci. Per celebrare il doppio anniversario – 90 anni dalla sua nascita e 50 anni dalla canzone “Vincenzina e la fabbrica”, brano diventato emblema della Milano operaia e poetica degli anni ’70 – saliranno sul palco Paolo Jannacci, il regista Giorgio Verdelli e una serie di artisti e amici storici che sono parte del cast: Paolo Rossi, Cochi Ponzoni, Gino & Michele, e molti altri ancora.

Al cinema Anteo si inizia alle 11 con l’appuntamento con il doc Il ragazzo con la Leica di Daniele Cini e Claudia Pampinella, un viaggio per l’Italia in compagnia di Gianni Berengo Gardin e di sua figlia Susanna (presenti in sala), curatrice del suo immenso archivio alla scoperta della genesi degli scatti a cui lui è più affezionato, ricostruendo il punto esatto in cui sono stati catturati. Alle 12.30, in sala Monsieur Aznavour di Mehdi Idir e Grand Corps Malade, il biopic che ripercorre la vita di Charles Aznavour (interpretato da Tahir Rahim), figlio di rifugiati armeni, diventato una leggenda della chanson française, lasciando una traccia indelebile nella cultura francese.

Ore 11.00 Evento speciale

Hey Joe di Claudio Giovannesi (Italia, 2024) – Ospiti in sala il regista e l’interprete James Franco

Ore 14.00 Fuori concorso cortometraggi “Corti Milano”

Foto di gruppo di Tommaso Frangini, La macchina di Renato di Andrea Orsenigo, Nero Argento di Francesco Manzato, Micamilamento dei Fratelli Miyakawa, Le infinite stagioni dell’anima di Matteo Pellegrini

Ore 17.00 Evento speciale

Buonanotte a Teheran di Ali Ahmadzadeh (Iran, 2025) – Ospite in sala il regista (ingresso gratuito)

Ore 19.30 Evento speciale

Tributo a Enzo Jannacci

Ospiti in sala: Paolo Jannacci, Paolo Rossi e Cochi Ponzoni

Ore 20.30 Carne Fresca, Suoni dal Futuro

Esibizione di Fitza e Tommaso Imperiali

Ore 10.00 Concorso lungometraggi (replica)

40 Acres di R. T. Thorne (Canada, 2024)

Ore 11.00 Evento speciale

Berengo Gardin – Il ragazzo con la Leica di Daniele Cini e Claudia Pampinella – Ospiti in sala i registi e il fotografo Gianni Berengo Gardin

Ore 12.30 Evento speciale

Monsieur Aznavour di Mehdi Idir e Grand Corps Malade (Francia, 2024)

Ore 13.00 Concorso cortometraggi (replica)

C’è da comprare il latte di Pierfrancesco Bigazzi (Italia, 2025), Home Sweet Home di Tiffany Deleuze (Belgio, 2025), Double or Nothing di Tokay (Svizzera, 2025), Mon Fils di Romain e Thibault Lafargue (Francia, 2024) e Rochelle di Tom Furniss (Nuova Zelanda, 2024)

SCINTILLE – Tutti gli eventi iniziano alle ore 21.30

Municipio 4 – Vicolo Cuccagna

Settembre di Giulia Steigerwalt (Italia, 2022)

Municipio 6 – Villaggio Barona

Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani (Italia, 2019)

