MANIFESTAZIONE PRO PALESTINA, GIUBILEO DEI MOVIMENTI E CONCERTI. FLUSSO DI CENTINAIA DI MIGLIAIA DI PERSONE. AL LAVORO CENTRO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA EVENTI IN QUESTURA

(mi-lorenteggio.com) Roma, 7 giugno 2025 – Si è appena conclusa, senza alcuna criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, la manifestazione preavvisata in piazza San Giovanni a sostegno della “causa Palestinese”, che, preceduta da un corteo partito da piazza Vittorio, ha visto ampiamente confermate le previsioni di partecipazione degli organizzatori.

L’evento, che ha visto la saturazione degli spazi disponibili dell’area antistante la Basilica di San Giovanni in Laterano, al netto delle normative in materia di safety, ha richiesto un articolato dispositivo di sicurezza varato dalla Questura di Roma ed ha incrociato, sovrapponendosi, altrettanti appuntamenti ugualmente impegnativi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

A partire dalle ore 14:00 l’area del Vaticano è stata interessata dall’afflusso dei numerosissimi pellegrini destinati a prendere parte alla Veglia tenuta da Papa Leone XIV in piazza San Pietro, nella cornice del Giubileo dei Movimenti.

Quindi, sempre a partire dalle prime ore del pomeriggio, è scattato il piano di sicurezza per i due eventi musicali ospitati nella Capitale e, rispettivamente, presso il Circo Massimo, dove nella serata odierna andrà in scena il concerto di Gazzelle, nonché in piazza del Popolo, dove si svolgerà la kermesse musicale Summer Hits 2025.

Ciascuno dei predetti appuntamenti ha visto operare un network di attori e competenze, lì dove, alle Forze dell’ordine, coordinate da dirigenti della Questura, si sono affiancati operatori della Polizia di Roma Capitale, dell’Ares 118, nonché degli addetti ai singoli eventi per i profili di safety.

Complessivamente, solo in piazza San Giovanni, il servizio sanitario – a causa del caldo – ha soccorso 68 persone che hanno accusato malore.

L’impegno proseguirà nella giornata di domani, allorquando proseguiranno le celebrazioni del Giubileo dei Movimenti in piazza San Pietro, cui seguirà la tradizionale recita dell’Angelus del Sommo Pontefice, senza tralasciare le consultazioni referendarie che già a partire dalla giornata di oggi hanno visto le Forze dell’ordine chiamate a garantire la sicurezza dei seggi, con un lavoro che proseguirà fino alla giornata di lunedì.