RESEGUP 2025 – DOPPIO RECORD PER UNA EDIZIONE INDIMENTICABILE

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 7 giugno 2025 – L’edizione numero 14 della Resegup fa registrare due nuovi record sul traguardo di Piazza Garibaldi.

A firmare l’impresa al maschile è il keniota Kevin Kibet (Pegarun), che ha chiuso i 24 km e 1.800 metri di dislivello positivo con l’incredibile tempo di 2h13’24’’, nuovo record della gara.

Alle sue spalle il connazionale Paul Machoka, secondo con 2h13’43’’. Chiude il podio Andrea Rota (OSA Valmadrera / Team Salomon) in 2h23’09’’.

Anche al femminile si riscrive la storia della Resegup: la vittoria va a Fabiola Conti (MUD&SNOW / OTSO) che ferma il cronometro a 2h40’33’’, stabilendo anche in questo caso il nuovo record della gara.

Secondo posto per Elisa Desco (Team Scarpa), al traguardo in 2h46’57’’, seguita da Martina Bilora (Team New Balance), terza in 2h50’51’’.