Sicurezza. Scurati (Lega): “Solidarietà alla ragazza aggredita. Marocchino sia espulso dall’Italia”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 giugno 2025. “Non poteva dimorare a Milano, era destinatario di un provvedimento di allontanamento dall’ambito ferroviario, aveva precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di immigrazione. Questo l’identikit, da quanto si apprende dalle agenzie stampa, di un marocchino di 23 anni arrestato oggi a Milano dopo aver aggredito una ragazza in un parco giochi vicino alla Stazione Centrale. La mia solidarietà va alle 19enne e, in particolare, anche a tutte quelle persone aggredite, se non peggio, da stranieri extracomunitari che sul nostro territorio non dovrebbero più stare. Eppure, siamo difronte all’ennesimo episodio di una ‘risorsa’ alla quale – stando a quanto vorrebbe fare qualcuno a sinistra – bisognerebbe concedere la cittadinanza facile. L’unica cosa che gli andrebbe concessa, a mio avviso, è il biglietto di sola andata per il Marocco”.

Così Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega in Lombardia, in merito all’aggressione di una ragazza ad opera di un ragazzo di origini marocchine avvenuta in un parco giochi a Milano.

