SUCCESSO A SIVIGLIA PER LA TUBA DI GIANMARIO STRAPPATI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 giugno 2025 – Dal 3 al 6 Giugno il Conservatorio Superior di Musica Manuel Castillo di Siviglia ha ospitato masterclass e recital del concertista italiano di Tuba Gianmario Strappati, Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo e docente di Bassotuba in Conservatori italiani ed esteri. L’istituzione una tra le più importanti e famose dell’Andalusia, ha proposto gli eventi del nostro solista, all’interno della III Edizione delle “Giornate della Tuba”, manifestazione di rilevanza internazionale scientifica per la disciplina in oggetto.

Gianmario Strappati ha eseguito nei vari recitals musiche di A. Marcello, V. Bellini, A. Arutiunian, V. Monti, N. R. Korsakov per Tuba e pianoforte, L. Di Vora per Tuba sola, tenendo inoltre lectio magistralis sulla tecnica ed interpretazione del repertorio solistico e orchestrale della Tuba e dell’Eufonio.

Un altro grande successo internazionale per Gianmario Strappati, che dopo la Spagna sarà impegnato presso l’Università Politecnica delle Marche ad Ancona, prima di recarsi alla Queen’s University di Belfast in Irlanda del Nord per una conferenza e recital.

V. A.