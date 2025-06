VIDEO. ARCONATE: VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE PER IL RECUPERO DI UNA MANDRIA DI MUCCHE FINITE NEL CANALE VILLORESI

(Dal pomeriggio di ieri intervento dei vigili del fuoco per il recupero di una mandria di mucche finite nelle acque del Canale Villoresi, tra le province di Milano e Varese.

Ad Arconate è stato creato uno sbarramento nel canale per agevolare i soccorsi. Lì stanno operando squadre speleo alpino fluviali e soccorritori fluviali alluvionale per i soccorsi agli animali in balia della corrente e bloccati all’inrno del canale.