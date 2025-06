Bollate: Da lunedì 9 giugno, due nuovi medici di base

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 8 giugno 2025 – Dopo l’inaugurazione dei nuovi studi di medicina di base in via Leonardo da Vinci, avvenuta lo scorso inverno, l’Amministrazione Comunale e Gaia Servizi raggiungono un altro importante risultato con l’entrata in servizio di due nuovi medici di famiglia, che inizieranno la loro attività lunedì 9 giugno.

Questo traguardo è stato ottenuto anche grazie all’Associazione Medica, composta dalle dottoresse Cervi e Pappalardo e dal dottor Cuzzolin, che hanno creduto nel progetto dell’Amministrazione, confermando la lungimiranza della scelta fatta dalle istituzioni con lo spostamento dei locali della Farmacia 1 e la trasformazione della vecchia sede in studi medici.

I due nuovi professionisti sanitari saranno il dottor Andrea Cuzzolin (che inizierà il suo percorso da titolare) e la dottoressa Jasmine Mancini. L’assegnazione dei pazienti potrà avvenire online tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico di Regione Lombardia, accedendo con SPID/CIE alla sezione “Cambio medico” oppure presentandosi direttamente lunedì mattina presso i locali delle farmacie bollatesi per richiedere l’assegnazione del professionista scelto.

È opportuno ricordare che i cittadini di Bollate senza medico sono molti, pertanto, si consiglia di effettuare la scelta il prima possibile: con questa operazione si renderà possibile accogliere 2.000 pazienti da suddividere tra i due nuovi medici.

L’Amministrazione Comunale e Gaia Servizi continuano a lavorare affinché l’offerta di spazi per accogliere i medici di base sia ampliata su tutto il territorio comunale, per rispondere concretamente ai bisogni sanitari dei cittadini. Un’iniziativa simile è in corso con la nuova sede della farmacia comunale di Cassina Nuova, che includerà ambulatori medici dedicati.

Redazione