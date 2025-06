(mi-lorenteggio.com) Varese, 8 giugno 2025 – Sulla linea Milano – Novara / Milano – Varese – Stabio, la circolazione ferroviaria permane sospesa per l’investimento, intorno alle ore 15.40. di un ragazzo di 21 anni da parte di un treno in prossimità di Gazzada. Le autorità competenti sono presenti sul posto per lo svolgimento dei necessari accertamenti.

Effetti sulla mobilità: i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni.

Redazione