I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: successo per la seconda giornata con DUA LIPA

I-DAYS MILANO COCA-COLA

Ieri sera

oltre 70.000 fan in arrivo da tutto il mondo

hanno festeggiato l’unica data italiana

dell’icona mondiale del pop

DUA LIPA

che durante lo show omaggia

Raffaella Carrà con “A far l’amore comincia tu”

PROSSIMO APPUNTAMENTO

venerdì 20 giugno Ippodromo Snai San Siro

DURAN DURAN

opening act Les Votives

Milano, 8 giugno 2025. Gli I-Days Milano Coca-Cola si confermano l’evento più atteso dell’estate italiana e a dirlo sono i 70.000 fan che ieri sera hanno cantato e ballato sulle note dei successi più amati dell’icona del pop mondiale DUA LIPA, l’artista britannica di etnia albanese-kosovara che in pochi anni (grazie ad una voce e ad uno stile unico) è diventata uno dei fenomeni pop mondiali più amati. A scaldare il pubblico MARK & KREMONT e la cantautrice inglese ALESSI ROSE.

In una scaletta di circa due ore e 5 cambi d’abito, DUA LIPA ha snocciolato una dopo l’altra le hit che hanno costruito la sua carriera da “Levitating” a “Pyisical” passando da “Illusion” a “Dance the Night” prima di chiudere con “Houdini” e i fuochi d’artificio.

Ad entusiasmare il pubblico la sua versione in italiano di “A Far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà, il suo omaggio all’Italia.

Dopo Justin Timberlake (una vera masterclass del pop mondiale davanti ad oltre 30 mila fan che per giorni hanno condiviso sui social video e commenti entusiastici del ritorno in Italia della star americana dopo 18 anni di attesa), il concerto di DUA LIPA conferma inoltre la tendenza degli scorsi anni che attesta gli I-Days Milano Coca-Cola come l’appuntamento live di riferimento anche per il pubblico internazionale. Anche per DUA LIPA, infatti, il 20 percento del pubblico arrivava da fuori i confini del nostro paese.

DUA LIPA ha costruito in pochi anni una carriera di grande successo portandosi a casa numerosi premi tra cui 3 Grammy Awards e 7 Brit Awards grazie anche a numerose collaborazioni di successo, la colonna sonora del film Barbie e ad album come “Future Nostalgia” diventato il secondo album più streammato su Spotify di sempre con 12.756 miliardi di stream. Ma non è tutto, Dua Lipa vanta 10 brani che hanno superato il miliardo di stream e 19 brani che hanno superato i 600 milioni di riproduzioni. DUA LIPA, che ha pubblicato 3 album tra il 2017 e il 2024 raggiungendo in pochi anni un enorme successo di pubblico sia in streaming che live, porterà sul palco milanese il meglio della sua carriera e del suo ultimo lavoro “Radical Optimism” che contiene brani di grande successo come “Illusion” e “Houdini”.



Dopo questi primi due incredibili appuntamenti la concert series più attesa dell’estate italiana si appresta ad accogliere venerdì 20 giugno i DURAN DURAN, la leggendaria band britannica che torna dal vivo in Italia 40 anni dopo la loro prima storica performance nel nostro paese, nel 1985 al Festival di Sanremo. L’Ippodromo Snai San Siro sarà il palcoscenico di una scaletta ricca dei successi leggendari della band, tra cui “Girls on Film”, “The Wild Boys”, “The Reflex”, “Ordinary World”, “Come Undone” e “Rio” oltre ai brani tratti dal loro ultimo album “Danse Macabre”. Ad aprire la giornata sarà la giovane band milanese LES VOTIVES con il loro sound che fonde raffinatezza ed energia, forti dell’esperienza maturata nei numerosi live degli ultimi mesi.

Ad eccezione dei Duran Duran, anche quest’anno gli artisti internazionali impegnati nei loro world tour hanno scelto di fare tappa a Milano, negli spazi dei due Ippodromi (Snai San Siro e Snai La Maura), per portare in Italia la loro musica, confermando anche quest’anno il capoluogo lombardo come la capitale italiana della grande musica live.

E’ accaduto con gli IMAGINE DRAGONS che hanno inaugurato lo spazio davanti ad oltre 78mila fan lo scorso 27 maggio e lo confermano JUSTIN TIMBERLAKE, DUA LIPA, LINKIN PARK, OLIVIA RODRIGO e POST MALONE, headliner di una manifestazione che può vantare una proposta musicale sempre più eclettica a conferma dello spirito innovativo che caratterizza gli I-Days dalla sua ideazione nel 1999.

Martedì 24 giugno sarà una giornata che segnerà indelebilmente l’estate in musica di Milano: quello dei LINKIN PARK sarà l’unico concerto in Italia del “From Zero World Tour” che sta vedendo di nuovo la band sul palco dopo otto lunghi anni di assenza dal nostro paese. Il loro ultimo concerto in Italia risale, infatti, al giugno del 2017 proprio agli I-DAYS. Prima di loro sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura a scaldare il palco sarà la band heavy metal canadese SPIRITBOX anticipata dalla band alt-rock emo JIMMY EAT WORLD e dal rapper e produttore di New York JPEGMAFIA.

Martedì 15 luglio la pop star americana OLIVIA RODRIGO approderà sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro poche settimane dopo la sua attesa esibizione da headliner al Glastonbury Festival. Ad aprire la giornata saranno il duo indie-rock britannico WET LEG, vincitore di due Grammy Awards e due Brit Awards, precedute dall’artista alternative pop GIRL IN RED.



A chiudere questa edizione degli I-Days Milano Coca-Cola sarà POST MALONE mercoledì 27 agosto sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro per l’unica data italiana del “BIG ASS WORLD TOUR” che ad aprile ha fatto tappa anche al Coachella in California. Prima di lui sul palco il cantautore e rapper statunitense JELLY ROLL.



Questo il calendario aggiornato:

2 giugno | JUSTIN TIMBERLAKE | DAGNY – Ippodromo Snai San Siro

7 giugno | DUA LIPA | ALESSI ROSE – Ippodromo Snai La Maura

20 giugno |DURAN DURAN | LES VOTIVES – Ippodromo Snai San Siro

24 giugno | LINKIN PARK | SPIRITBOX | JIMMY EAT WORLD | JPEGMAFIA – Ippodromo Snai La Maura

15 luglio | OLIVIA RODRIGO | WET LEG | GIRL IN RED – Ippodromo Snai San Siro

27 agosto | POST MALONE | JELLY ROLL and more – Ippodromo Snai San Siro