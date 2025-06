Milano: droga, rapine e furti in città: 9 arresti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 giugno 2025 – La Polizia di Stato, a seguito di servizi effettuati per la repressione dei reati predatori nella città di Milano e di contrasto allo spaccio di droga, ha arrestato 9 persone.

Martedì 3 giugno, verso le ore 19, gli agenti della Squadra Mobile milanese hanno notato in via Prina un ragazzo a bordo di un’utilitaria che, durante la guida, spesso prendeva il telefono cellulare come per effettuare ovvero ricevere brevi telefonate. Dopo averlo seguito, hanno visto come, prima in via Varesina e poi in via Gavirate, lo stesso abbia effettuato due soste nel corso delle quali due giovani sono saliti a bordo della vettura per scendere subito dopo. Appena scesa dalla sua auto la seconda persona, il 24enne italiano alla guida, probabilmente accortosi dei poliziotti, ha gettato dal finestrino due involucri con quasi 80 grammi di hashish. Subito fermato per un controllo in via De Vincenti, il giovane, con precedenti di polizia, che aveva 300 euro nella tendina parasole, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Mercoledì 4 giugno, verso le ore 21, gli agenti della Squadra Mobile hanno sottoposto tre ragazzi marocchini a fermo di indiziati di reato: i tre, infatti, grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza e all’utilizzo di software di riconoscimento facciali, sono stati ritenuti responsabili della rapina compiuta il 27 maggio scorso alle ore 23 presso la fermata MM Pasteur. Secondo quando ricostruito, i tre, utilizzando lo spray al peperoncino, avevano aggredito un cittadino milanese di 24 anni derubandolo della collanina d’oro. I tre giovani indagati, rintracciati in via Padova con una bomboletta di spray al peperoncino, hanno dichiarato ai poliziotti di avere 15 anni: sottoposti all’esame osseo presso un ospedale cittadino, i tre sono risultati avere 18 anni e, indagati anche per falsa attestazione, sono stati condotti presso il carcere di San Vittore.

Giovedì 5 giugno, verso le ore 15, in via Spadari angolo via Hugo, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato due cittadine 32enni bulgare per il furto in concorso commesso ai danni di una turista srilankese di 62 anni: individuata la vittima tra i numerosi turisti e cittadini in centro città, le due donne si sono avvicinate e, coprendo le braccia con una giacca di colore chiaro, una delle due è riuscita ad aprire la cerniera della borsa a tracolla della turista rubando il portafogli contenente documenti, carta bancomat e 200 euro in contanti.

Alle successive ore 23, nel corso di un servizio di contrasto ai reati predatori in zona Porta Venezia, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato due cittadini sudamericani che, prestando attenzione ai clienti di bar e locali all’aperto, si aggiravano lungo via Melzo. Individuate due donne al tavolo, una delle quali aveva uno zaino nero a terra vicino alle proprie gambe, i due si sono divisi i compiti: mentre il 38enne cubano faceva da palo dando indicazioni al complice, il 32enne peruviano ha tirato a sé lo zaino spostandolo di qualche centimetro senza farsi notare e, con la propria giacca che si era sfilato, ha coperto interamente lo zaino, prima di afferrarlo e allontanarsi. I due sono stati subito fermati e arrestati.

Sempre giovedì, infine, verso le 23.30, i poliziotti della 6^ sezione della Squadra Mobile hanno notato un uomo che, alla guida della propria vettura utilitaria, ricevuta una telefonata al cellulare, ha cambiato direzione per fermarsi in via Fauché: lì, un 30enne italiano è salito a bordo dell’auto per riscendervi poco dopo. Fermati entrambi per un controllo, è emerso che il 30 enne aveva appena acquistato per 40 euro una dose di cocaina dal 62enne alla guida, italiano con precedenti, che è stato trovato in possesso di altre sei dosi e quasi mille euro in contanti. Il 62enne è stato arrestato e il 30enne è stato segnalato alla Prefettura.