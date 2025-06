PARTY LIKE A DEEJAY: Domenica 8 giugno gran finale con il concerto all’Arco della Pace

Al cortile delle Armi del Castello Sforzesco :

SPEAKERS’ CORNER con alcune delle “voci” più amate della radio:

Linus e Nicola Savino, Il Trio Medusa, Alessandro Cattelan,

Fabio Volo, La Pina, Diego Passoni e La Vale

e DUNGEONS & DEEJAY LIVE con master Francesco Lancia e al tavolo: Alessandra Patitucci, Marisa Passera, Federico Russo,

Matteo Curti e Danilo da Fiumicino

Al Parco Sempione 7 aree tematiche

Area Sport, Area Giochi Senza Wi-Fi, Area Family&Kids, Virtual Zone,

Casa Deejay, L’Ingegneria dei Sogni e Deejay Café

Milano, 8 giugno 2025 – Dopo il grande successo della prima giornata con il tutto esaurito la sera per il grande concerto all’Arco della Pace e una ricca platea accorsa nel pomeriggio per il concerto gratuito di Radio Capital, prosegue oggi, domenica 8 giugno 2025, a Milano PARTY LIKE A DEEJAY, la straordinaria festa firmata Radio Deejay con tantissime attività di giorno al Parco Sempione, gli incontri con gli speaker al Castello Sforzesco e il gran finale questa sera all’Arco della Pace. Un appuntamento unico sul panorama nazionale, realizzato con il Patrocinio del Comune di Milano, con tanta musica, sport e intrattenimento per tutti.

Attesi sul palco dalle 20.30 all’Arco della Pace ACHILLE LAURO, BNKR44, BRESH, CAPO PLAZA, COMA_COSE, FEDEZ, GAIA, GHALI, PLANET FUNK, RKOMI, ROSE VILLAIN, SHABLO GUÈ TORMENTO E JOSHUA, THE KOLORS, WILLIE PEYOTE. Ultimi biglietti disponibili su TicketOne.it.

Come ieri sera, il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della radio – www.youtube.com/@mydeejay.

In scena al Cortile delle Armi del Castello Sforzesco invece gli Speakers’ Corner, incontri speciali che si susseguiranno tutto il giorno per conoscere dal vivo le “voci” più amate della radio. Si inizia alle ore 10.00 con Linus e Nicola Savino in “Deejay Chiama Italia”, seguiti alle ore 11.30 da Il Trio Medusa con “Chiamate Roma Triuno Triuno”, alle ore 15.00 sale sul palco Alessandro Cattelan, mentre Fabio Volo è in scena alle ore 16.30, chiudono alle ore 18.00 La Pina, Diego Passoni e La Vale con “Pinocchio”. I biglietti per partecipare ai talk sono disponibili su TicketOne.it.

Sempre al Cortile delle Armi, alle ore 12.45 la pausa pranzo sarà in compagnia di “Dungeons & Deejay Live”: una partita dal vivo del celebre podcast Dungeons & Deejay, con Francesco Lancia come master e un tavolo d’eccezione composto da Alessandra Patitucci, Marisa Passera, Federico Russo, Matteo Curti e Danilo da Fiumicino (ingresso gratuito su prenotazione al link https://platform.eventboost.com/e/dungeons-deejay-live-plad/43355).

Dalle ore 10.00 a Parco Sempione continua il mix imperdibile di musica, animazione e divertimento, con attività gratuite e accessibili a tutti distribuite nelle 7 aree tematiche: l’Area Family&Kids, dedicata ai più piccoli con tantissimi giochi ed esperienze; l’Area Giochi senza Wi-Fi, con i migliori giochi da tavolo e i party game per eccellenza insieme allo speaker e master Francesco Lancia; l’Area Sport, che ospiterà i corsi fitness gratuiti al Teatro Burri per allenarsi in modalità silent – Yoga, Pilates, Functional Training e tanto altro (ingresso libero previa prenotazione sul sito ufficiale dell’evento – https://partylikeadeejay.deejay.it/) – spettacolari tornei di basket allo storico campetto e il Visa Winter Sport Village con uno spazio dedicato agli sport invernali (con pista di curling, tavoli di air hockey, una parete di arrampicata e simulatori di sci, bob, snowboard, hockey); l’Area Virtual Zone realizzata con lo speciale contributo del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci dove divertirsi con visori ad alta definizione; L’Ingegneria dei sogni, un’area realizzata con il Politecnico di Milano per scoprire la tecnologia esplorando da vicino mezzi e componenti progettati e realizzati direttamente da studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici; Deejay Café luogo di incontro dove rilassarsi, gustare dell’ottimo cibo, partecipare alle partite di Burraco con lezioni introduttive al mattino e veri tornei competitivi nel pomeriggio con tanti premi firmati Deejay e Burracomilano, e ancora unirsi alle Colazioni insieme a Diego Passoni e agli Aperitivi con Pecchia e Damiani e Umberto e Damiano.

Cuore pulsante del Parco, Casa Deejay sulla collinetta della Biblioteca del Parco, luogo di ritrovo per gli speaker della radio che nel corso delle mattine e dei pomeriggi di entrambe le giornate si alterneranno alla consolle per esclusivi dj set. Si inizia alle ore 11.00 con “Playlist” insieme a Federico Pecchia e Davide Damiani; alle ore 12.00 arriva “Casa Vitiello” insieme a Nicola e Gianluca; alle ore 13.00 Maurizio Rossato con i suoi special guest; alle ore 14.00 “Say Waaad?!? and Friends” con Wad; alle ore 15.00 “Ciao Belli” con Dj Angelo e Roberto Ferrari; alle ore 16.00 arriva Dj Aladyn; chiude alle ore 17.00 “The Blessed Maremma” con Federico Russo e Francesco Quarna.

Sempre all’interno del Parco presenti anche i Deejay Info Point, aperti dalle ore 10.00 alle 19.00, dove quest’anno, oltre alle shopper, a 10.000 ascoltatori in età compresa tra i 18 e i 26 anni verrà distribuita gratuitamente, in accordo con il Comune di Milano, la Milano Museo Card, uno speciale abbonamento che una volta attivato permette l’ingresso libero ai Musei Civici del Comune per un anno – GAM Galleria d’Arte Moderna, Civico Museo Archeologico, Museo del Novecento, Musei del Castello Sforzesco, Acquario Civico, Museo Civico di Storia Naturale – oltre che a Casa Museo Boschi Di Stefano, Palazzo Moriggia – Museo del Risorgimento, la collezione permanente del MUDEC, Palazzo Morando – Costume Moda Immagine. Inoltre, consente di avere uno sconto del 20% per le mostre di Palazzo Reale, Pac Padiglione d’Arte Contemporanea e Fabbrica del Vapore.

Le prevendite (serata musicale e Speakers’ Corner) sono disponibili al link: www.ticketone.it/artist/party-like-deejay/.

La produzione esecutiva di Party Like a Deejay è affidata per il quarto anno consecutivo a Eric Galiani per Videomobile e l’immagine coordinata è stata creata da Chunk Studio.

Party Like a Deejay è realizzato in collaborazione con il proud partner Visa; gli sponsors Alpro, Autotorino – BYD, Brancamenta, Eridania, Galbusera, Heydude, Monge, Nilox, Perla Nera, Peroni, S. Bernardo, Sammontana, Santa Margherita, Starbucks, Sun68, Telepass, Tre Marie; i partner Admo, Asmodee, Beretta, Burracomilano, Chicca il sole esiste per tutti, Demetra, MAP, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, MUV, Nintendo, Politecnico di Milano, San Carlo, Wizards of the Coast; partner tecnici Cantun, Ditta Artigianale, Leica; merchandising Ufficiale Deejay: Maxdevil. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Milano.

