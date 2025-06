TRASPORTI E PROLUNGAMENTO M4: I SINDACI DI BUCCINASCO, CESANO BOSCONE E CORSICO INCONTRANO L’ASSESSORA CENSI

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco / Corsico, 8 giugno 2025 – Riceviamo e pubblichiamo:

Lo scorso 28 maggio si è svolto a Corsico un incontro, organizzato dalla lista “Insieme per Corsico”, sulla mobilità ed il trasporto pubblico che ha visto la partecipazione dei Sindaci dei comuni di Corsico, Buccinasco e Cesano Boscone unitamente ad alcuni consiglieri regionali del territorio e all’Assessora alla Mobilità del comune di Milano Arianna Censi. Sono state affrontate, con trasparenza e concretezza, le problematiche di carattere generale del trasporto pubblico focalizzando poi l’attenzione sulle possibili evoluzioni correlate al

territorio del Sud-Ovest Milano.

L’Assessora Censi, dopo aver fornito un aggiornamento sullo stato dei diversi prolungamenti delle linee metropolitane si è soffermata sul prolungamento che riguarda il nostro territorio illustrando a tale proposito i numeri positivi ed in crescita relativi agli utilizzatori della nuova linea M4 aperta per la sua intera tratta dallo scorso ottobre. In particolare, la stazione capolinea di San Cristoforo registra afflussi giornalieri di circa 5.000 persone ed è stata confermata a tale proposito la realizzazione, come previsto dal progetto iniziale, di un ampio parcheggio che non sarà più interrato ma “a raso” causa problematiche correlate allo stato di inquinamento ambientale del territorio interessato. E’ stato poi ricordato che sono in via di completamento gli interventi in superficie collegati al nuovo HUB intermodale di San Cristoforo ed in particolare sarà completata l’apertura della passarella e la realizzazione della nuova area posta tra via Ludovico Il Moro e via Martinelli dove saranno attestate le linee TPL su gomma.

In merito alle diverse ipotesi di prolungamento che erano state previste dallo studio redatto dai tecnici di MM, è stato confermato dall’Assessora che la soluzione ritenuta più idonea è quella di un prolungamento con percorso di tipo breve (ipotesi 1) che prevede la realizzazione di una sola fermata ubicata dopo l’attuale capolinea, nelterritorio di Buccinasco. Le motivazioni che hanno spinto verso questa ipotesi progettuale sono principalmente due. In primo luogo, è stato tenuto in considerazione il minore impatto in termini di costi di

realizzazione dell’infrastruttura ed in secondo luogo è stata valutata positivamente la previsione progettuale di un’asta di manovra posta al termine del percorso che potrebbe potenzialmente rappresentare un nuovo punto di partenza verso ulteriori avanzamenti della linea. Ultima, ma non meno importante, è stata la conferma che la Regione Lombardia ha recentemente confermato la volontà di finanziare per intero il

progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) per un importo di circa 900 mila euro.

Di particolare interesse è stato poi, a nostro avviso, l’intervento del Sindaco di Buccinasco Rino Pruiti, storico sostenitore del prolungamento, che ha ricordato all’Assessora Censi quanto sia concreta l’esigenza di prolungare la metropolitana in questo territorio e che al riguardo non nutre particolari dubbi rispetto agli indicatori di impatto trasportistico che emergeranno dal prossimo PFTE. Fino ad ora, continua Pruiti, gli studi preliminari hanno confermato che tutte le 5 ipotesi di prolungamento presentano dei rapporti tra benefici e costi in area positiva e tra questi lo scenario maggiormente positivo è proprio quello riferito all’ipotesi progettuale con percorso più breve, ovvero quello ritenuto più percorribile dal comune di Milano. Il problema adesso è che bisogna accelerare rispetto a quanto fatto nel passato perché il Sud Ovest sta chiedendo questa infrastruttura da circa 10 anni.

Come Comitato Civico M4, fin dalla presentazione delle diverse ipotesi progettuali, avvenuta nel lontano 2019, avevamo manifestato la nostra preferenza per un prolungamento con un percorso di tipo medio-lungo in modo da poter fare “massa critica” con i comuni interessati aumentando così le probabilità complessive di vedere realizzata tale infrastruttura. Tuttavia ora molti scenari, compresi quelli macroeconomici, sono mutati e pertanto è necessario accettare, con realismo, quanto si sta concretizzando ovvero la realizzazione del

progetto di fattibilità tecnica economica (PFTE) che ci potrà fornire indicazioni ancora più puntuali e comunque indispensabili per richiedere i necessari finanziamenti pubblici.

A tale proposito ringraziamo la Regione Lombardia per il finanziamento erogato e ci auspichiamo che possa continuare anche per il futuro la

collaborazione tra i vari organi di governo del territorio, indipendentemente dai diversi colori politici. La tempistica prevista per questa fase progettuale dovrebbe essere di circa un anno durante il quale continueremo a monitorare lo stato di avanzamento dei lavori. Il percorso è oggettivamente ancora lungo, ma dopo tanto silenzio qualcosa sembra finalmente essersi mosso. Continueremo a tenerVi aggiornati.



Il Direttivo del Comitato Civico M4.