Buccinasco. Interruzione gas e acqua in zona Romano Banco

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 9 giugno 2025 – Nel complesso di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto si è verificato un guasto importante all’interno della rete gas a servizio delle abitazioni e degli esercizi commerciali. Sul posto da ieri sono al lavoro i tecnici del Gruppo CAP (che gestisce la rete idrica) e di Ascopiave reti gas, con il supporto e la collaborazione dei tecnici comunali.

Al momento, e ancora per le prossime ore, è interrotta l’erogazione di acqua potabile ed è bloccata la rete gas nel tratto di via Faenza al fine di scongiurare un travaso d’acqua nella rete principale: dalle indagini tecniche, allo stato attuale, si presume che il guasto sia localizzato sul tratto di via Liguria tra via Vittorio Emanuele e via Fratelli di Dio.

Si prevede che l’erogazione dell’acqua possa riprendere nella tarda serata di oggi, mentre l’erogazione del gas è esclusa per la data odierna e dovrebbe riprendere solo gradualmente nella giornata di domani.

“Stiamo seguendo la situazione passo dopo passo – dichiara il sindaco Rino Pruiti – e siamo vicini alla cittadinanza residente che vive una situazione di disagio. Occorre avere pazienza e organizzarsi per qualche ora ancora, il Comune eventualmente può offrire supporto a chi si trovasse in difficoltà”.

