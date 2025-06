Cesano Boscone. Un progetto per ascoltare e comprendere necessità e problematiche di bambini e ragazzi

Comincia da Cesano Boscone sabato 14 e domenica 15 giugno l’iniziativa itinerante rivolta principalmente a bambini, adolescenti e ragazzi con attività di ballo, canto, giocoleria, poesia, make-up artistico, arte di strada, poesia e racconti, nell’ambito del bando regionale cui ha partecipato il Piano di zona, ottenendo il finanziamento di 209 mila euro



(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 9 giugno 2025 – Si chiama “STREET 494 – Sviluppo Territoriale per la Rigenerazione e l’Educazione Empatica sul Territorio”, il progetto dei Comuni del Piano di zona di cui Cesano Boscone è capofila, che ha ottenuto il finanziamento regionale di 209 mila euro (bando SPRINT! LOMBARDIA INSIEME!).

Con l’obiettivo di coinvolgere bambini, adolescenti e ragazzi, insieme a Enti del Terzo settore che da anni lavorano sul nostro territorio, le sei amministrazioni programmeranno varie attività, a partire da “La Carovana itinerante di Sun(n) Coop”, con un gazebo giallo che si sposterà tra i Comuni.

«Condividere esperienze, energie e risorse tra Comuni e realtà del Terzo settore – commenta il sindaco Marco Pozza – è importante per realizzare per i nostri territori progetti che hanno l’obiettivo di promuovere il benessere sociale. Ringrazio i Comuni, l’Ufficio di Piano e gli Enti che hanno presentato alla Regione una proposta di qualità, con uno sguardo incentrato sulle aggregazioni giovanili spontanee. Abbiamo così ottenuto le risorse per poter avvicinare i nostri giovani, dialogare con loro, comprendere le loro necessità e problematiche, coinvolgerli in attività artistiche e creative».

Si comincia da Cesano Boscone dalle ore 15 alle 19 al parco Gobetti sabato 14 giugno e domenica 15 giugno al parco Pertini. In programma attività come ballo, canto, giocoleria, poesia make-up artistico, musica, writing, street art e storytelling: iniziative rivolte a ragazze e ragazzi per valorizzare le competenze individuali e promuovere una comunità inclusiva e consapevole.

«Insieme ai Comuni del nostro territorio – aggiunge Ilaria Ravasi, assessora alle politiche sociali, per l’integrazione e le pari opportunità – siamo impegnati a creare opportunità di incontro e crescita per adolescenti e preadolescenti, una fascia d’età difficile, sfuggente, talvolta a rischio di devianza. Con il progetto STREET 494, la carovana itinerante attraverserà i nostri Comuni per favorire l’aggregazione tra i ragazzi, attraverso attività creative di vario genere che li porteranno a confrontarsi tra loro con spontaneità, senza filtri, senza nascondersi dietro a uno schermo. Chi lo desidera potrà provare le varie attività proposte e poi scegliere se iscriversi ai laboratori che saranno attivati nel mese di settembre».