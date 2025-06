Crazy Volley Rozzano – Under 15 Campioni Regionali PGS Primaverile

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 09 giugno 2025 – Una finale memorabile ha incoronato i ragazzi dell’Under 15 del Crazy Volley Rozzano Campioni Regionali PGS, al termine di un incontro ad altissima intensità disputato presso il gremitissimo Pala Crazy di Rozzano.

I giovanissimi nero-arancio – allenati da Carmelo Di Luciano, hanno superato in quattro set una combattiva formazione del San Massimiliano Kolbe Legnano di Gianluca Mariani, regalando al pubblico una gara carica di emozioni. Dopo un primo set dominato (25-15), il secondo ha visto una delle rimonte più clamorose della stagione, con il Crazy Volley capace di recuperare da uno svantaggio di 20-8 fino al 25-23 finale. Il Kolbe ha poi reagito nel terzo set, ma nel quarto i rozzanesi hanno ritrovato lucidità e grinta, chiudendo con autorità 25-19.

Un trionfo che è il frutto di un lungo percorso di crescita, iniziato per gran parte del roster in U13 e costruito con impegno, passione e spirito di squadra. Questa vittoria rappresenta non solo un titolo, ma la testimonianza concreta della forza del progetto sportivo portato avanti

dalla società.



“Dopo il quinto posto nel torneo invernale, ci eravamo dati come obiettivo quello di entrare nelle prime quattro quindi l’accesso alle fasi finali primaverili. Con il passare delle settimane abbiamo iniziato a capire la nostra forza e dentro di me sentivo che si poteva puntare più in alto. Questa squadra è per il 90% un under 14 e quando c’è stato bisogno di integrare la rosa si è pescato il più delle volte tra gli U13. Questo risultato non è affatto casuale, certo come in ogni vittoria ci è voluto anche un pizzico di fortuna, ma il gruppo dei 2011 la prossima stagione potrà dire la sua anche in U15 Fipav”, così coach Di Luciano a margine del match.

Crazy Volley Rozzano ringrazia atleti, staff, famiglie e tifosi per aver reso possibile questo straordinario risultato.



Tabellino: Crazy Volley Rozzano – San Massimiliano Kolbe 3 – 1 (25-15; 25-23;17-25; 25-19)



Arbitri: 1° Abbiati M., 2° Colombo F.



Crazy Volley: Frascaro 2, Panopio 16, Rebuscini 1, Zerella 16, Manarin G. 7, Santagostino 7,

Galuzzi (L1), Spreafico 1, Ferrario (K), Pessina M., Amato, Cardinetti, De Simone (L2), Salah.

All. Di Luciano, 2° All. Arienti, Dir. Guardamagna, Ass. coach Pessina A.